После вируса. Попробуем составить новый календарь Формулы 1 на 2020 год

Всем известно, что Гран При Австралии 2020 года точно не состоится, а этапы в Бахрейне, Китае и Вьетнаме официально имеют статус перенесенных на неопределенную дату. Ничего подобного Формула 1 не знала уже добрых четыре десятилетия – с момента войны Берни Экклстоуна за контроль над спортом в начале 80-х.

Если следовать заявлениям FIA, новый сезон должен начаться 3 мая в Зандфорте. Правда, в паддоке никто не скрывает, что реально все готовятся лишь к июньской гонке в Баку. Это значит, что как минимум семь этапов могут не состоятся в запланированные сроки.

В то же время, спортивный директор чемпионата Росс Браун заявил о планах провести 17-18 этапов, а желательно и больше.

Мы проанализировали все заслуживающие внимания слухи и данные собственных источников Motorsport.com – и составили два потенциальных варианта нового календаря.

Каким будет календарь Формулы 1 на сезон-2020: версия Motorsport.com

Первый вариант, названный реалистичным, предусматривает минимальные изменения. Это Гран При Нидерландов вместо летних каникул и сдвоенный азиатский тур в Шанхай и Ханой за счет переноса гонки в Абу-Даби на середину декабря.

Во второй сценарий вошли более смелые идеи. Они учитывают свежую идею Брауна о двухдневных уик-эндах. Таким уик-эндами могут стать строенные Гран При Остин-Мехико-Сан-Паулу с новой датой для Бразилии, а также четыре подряд гонки в концовке сезона. Так получится вернуть в календарь и Бахрейн.

Кроме того, хотя это и маловероятно, мы добавили в этот сценарий Гран При Монако. К концу мая вирус наверняка будет побежден, а лишать Формулу 1 самой знаменитой и пафосной гонки было бы неправильно.

Нам же остается радоваться, что этап на «Сочи Автодроме» присутствует в любых версиях любых календарей на сезон-2020. А еще прощаться с испанской гонкой, спасать которую, похоже, никто не будет.

Варианты календаря Ф1 на 2020 год