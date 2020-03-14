Коронавирус и гонки
После вируса. Попробуем составить новый календарь Формулы 1 на 2020 год
Из-за отмены и переноса одних этапов и опасений за судьбу других болельщики пребывают в полном недоумении. Сейчас мало кто понимает, какие Гран При и когда в итоге состоятся. Мы попробовали собрать вместе всю имеющуюся информацию
Всем известно, что Гран При Австралии 2020 года точно не состоится, а этапы в Бахрейне, Китае и Вьетнаме официально имеют статус перенесенных на неопределенную дату. Ничего подобного Формула 1 не знала уже добрых четыре десятилетия – с момента войны Берни Экклстоуна за контроль над спортом в начале 80-х.
Если следовать заявлениям FIA, новый сезон должен начаться 3 мая в Зандфорте. Правда, в паддоке никто не скрывает, что реально все готовятся лишь к июньской гонке в Баку. Это значит, что как минимум семь этапов могут не состоятся в запланированные сроки.
В то же время, спортивный директор чемпионата Росс Браун заявил о планах провести 17-18 этапов, а желательно и больше.
Мы проанализировали все заслуживающие внимания слухи и данные собственных источников Motorsport.com – и составили два потенциальных варианта нового календаря.
Каким будет календарь Формулы 1 на сезон-2020: версия Motorsport.com
Первый вариант, названный реалистичным, предусматривает минимальные изменения. Это Гран При Нидерландов вместо летних каникул и сдвоенный азиатский тур в Шанхай и Ханой за счет переноса гонки в Абу-Даби на середину декабря.
Во второй сценарий вошли более смелые идеи. Они учитывают свежую идею Брауна о двухдневных уик-эндах. Таким уик-эндами могут стать строенные Гран При Остин-Мехико-Сан-Паулу с новой датой для Бразилии, а также четыре подряд гонки в концовке сезона. Так получится вернуть в календарь и Бахрейн.
Кроме того, хотя это и маловероятно, мы добавили в этот сценарий Гран При Монако. К концу мая вирус наверняка будет побежден, а лишать Формулу 1 самой знаменитой и пафосной гонки было бы неправильно.
Нам же остается радоваться, что этап на «Сочи Автодроме» присутствует в любых версиях любых календарей на сезон-2020. А еще прощаться с испанской гонкой, спасать которую, похоже, никто не будет.
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Варианты календаря Ф1 на 2020 год
|Дата
|Реалистичный вариант
|Оптимистичный вариант
|Официальный календарь
|3 мая
|Нидерланды
|10 мая
|Испания
|17 мая
|24 мая
|Монако
|Монако
|31 мая
|7 июня
|Азербайджан
|Азербайджан
|Азербайджан
|14 июня
|Канада
|Канада
|Канада
|21 июня
|28 июня
|Франция
|Франция
|Франция
|5 июля
|Австрия
|Австрия
|Австрия
|12 июля
|19 июля
|Великобритания
|Великобритания
|Великобритания
|26 июля
|2 августа
|Венгрия
|Венгрия
|Венгрия
|9 августа
|16 августа
|Нидерланды
|Нидерланды
|23 августа
|30 августа
|Бельгия
|Бельгия
|Бельгия
|6 сентября
|Италия
|Италия
|Италия
|13 сентября
|20 сентября
|Сингапур
|Сингапур
|Сингапур
|27 сентября
|Россия
|Россия
|Россия
|4 октября
|11 октября
|Япония
|Япония
|Япония
|18 октября
|25 октября
|США
|США
|США
|1 ноября
|Мексика
|Мексика
|Мексика
|8 ноября
|Бразилия
|15 ноября
|Бразилия
|Бразилия
|22 ноября
|Китай
|29 ноября
|Вьетнам
|Вьетнам
|Абу-Даби
|6 декабря
|Китай
|Бахрейн
|13 декабря
|Абу-Даби
|Абу-Даби
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский
После вируса. Попробуем составить новый календарь Формулы 1 на 2020 год
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