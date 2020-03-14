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После вируса. Попробуем составить новый календарь Формулы 1 на 2020 год

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После вируса. Попробуем составить новый календарь Формулы 1 на 2020 год
Автор:
, Ответственный редактор
14 мар. 2020 г., 10:45

Из-за отмены и переноса одних этапов и опасений за судьбу других болельщики пребывают в полном недоумении. Сейчас мало кто понимает, какие Гран При и когда в итоге состоятся. Мы попробовали собрать вместе всю имеющуюся информацию

Всем известно, что Гран При Австралии 2020 года точно не состоится, а этапы в Бахрейне, Китае и Вьетнаме официально имеют статус перенесенных на неопределенную дату. Ничего подобного Формула 1 не знала уже добрых четыре десятилетия – с момента войны Берни Экклстоуна за контроль над спортом в начале 80-х.

Если следовать заявлениям FIA, новый сезон должен начаться 3 мая в Зандфорте. Правда, в паддоке никто не скрывает, что реально все готовятся лишь к июньской гонке в Баку. Это значит, что как минимум семь этапов могут не состоятся в запланированные сроки. 

В то же время, спортивный директор чемпионата Росс Браун заявил о планах провести 17-18 этапов, а желательно и больше. 

Мы проанализировали все заслуживающие внимания слухи и данные собственных источников Motorsport.com – и составили два потенциальных варианта нового календаря. 

Каким будет календарь Формулы 1 на сезон-2020: версия Motorsport.com

Первый вариант, названный реалистичным, предусматривает минимальные изменения. Это Гран При Нидерландов вместо летних каникул и сдвоенный азиатский тур в Шанхай и Ханой за счет переноса гонки в Абу-Даби на середину декабря. 

Во второй сценарий вошли более смелые идеи. Они учитывают свежую идею Брауна о двухдневных уик-эндах. Таким уик-эндами могут стать строенные Гран При Остин-Мехико-Сан-Паулу с новой датой для Бразилии, а также четыре подряд гонки в концовке сезона. Так получится вернуть в календарь и Бахрейн.

Кроме того, хотя это и маловероятно, мы добавили в этот сценарий Гран При Монако. К концу мая вирус наверняка будет побежден, а лишать Формулу 1 самой знаменитой и пафосной гонки было бы неправильно.

Нам  же остается радоваться, что этап на «Сочи Автодроме» присутствует в любых версиях любых календарей на сезон-2020. А еще прощаться с испанской гонкой, спасать которую, похоже, никто не будет.

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 Варианты календаря Ф1 на 2020 год

Дата Реалистичный вариант Оптимистичный вариант Официальный календарь
3 мая     Netherlands Нидерланды
10 мая     Spain Испания
17 мая      
24 мая   Monaco Монако Monaco Монако
31 мая      
7 июня Azerbaijan Азербайджан Azerbaijan Азербайджан Azerbaijan Азербайджан
14 июня Canada Канада Canada Канада Canada Канада
21 июня      
28 июня France Франция France Франция France Франция
5 июля Austria Австрия Austria Австрия Austria Австрия
12 июля      
19 июля United Kingdom Великобритания United Kingdom Великобритания United Kingdom Великобритания
26 июля      
2 августа Hungary Венгрия  Hungary Венгрия  Hungary Венгрия 
9 августа      
16 августа Netherlands Нидерланды Netherlands Нидерланды  
23 августа      
30 августа  Бельгия  Бельгия  Бельгия
6 сентября  Италия  Италия  Италия
13 сентября      
20 сентября  Сингапур  Сингапур  Сингапур
27 сентября  Россия  Россия  Россия
4 октября      
11 октября  Япония  Япония  Япония
18 октября      
25 октября  США  США  США
1 ноября  Мексика  Мексика  Мексика
8 ноября    Бразилия  
15 ноября  Бразилия    Бразилия
22 ноября   China Китай   
29 ноября Vietnam Вьетнам Vietnam Вьетнам  Абу-Даби 
6 декабря China Китай  Bahrain Бахрейн  
13 декабря  Абу-Даби  Абу-Даби   
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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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ГП Нидерландов

ГП Нидерландов

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