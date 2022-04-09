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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

После украшений и пирсинга FIA проверит нижнее белье гонщиков

Пока руководители гонок будут лишь предупреждать пилотов о требовании использовать огнеустойчивую одежду

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После украшений и пирсинга FIA проверит нижнее белье гонщиков
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Во время брифинга пилотов Формулы 1, который прошел в Мельбурне в пятницу вечером и длился два часа, гонщиков предупредили в том числе и о том, что в ближайшее время их будут проверять на предмет использования надлежащего нижнего белья. Этот элемент экипировки должен соответствовать стандартам FIA и не представлять опасности в случае аварии с последующим пожаром. Однако у FIA есть подозрение, что некоторые пилоты Формулы 1 выступают в неомологированном нижнем белье.

Обсуждение нижнего белья произошло после того, как в FIA выпустили для гонщиков напоминание о недопустимости пилотитрования болидов с украшениями и пирсингом на теле, что уже вызвало множество шуток. По словам резервиста Alpine Оскара Пиастри, который также присутствовал на брифинге, обсуждение нижнего белья проходило в очень непринужденной обстановки, но продлилось дольше, чем рассмотрение других вопросов.

Глава Red Bull Кристиан Хорнер назвал обсуждение данного вопроса «очень зрелищным», но не стал вдаваться в подробности. Подразумевается, что на ближайших этапах Формулы 1 нарушителей правил экипировки будут лишь предупреждать, а не наказывать.

Дополнительная информация: Люк Смит

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