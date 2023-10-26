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«После тренировки не было ни царапины». Mercedes о планке на машине Хэма

По словам технического директора Джеймса Эллисона, в пятницу они с подчиненными не увидели ни малейших сигналов той катастрофы, которая произошла двумя днями позже

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон был дисквалифицирован со второго места на Гран При США – на технической инспекции после финиша выяснилось, что контрольная планка под днищем его машины имеет износ более допустимого по правилам 1 мм.

В традиционном брифинге по итогам Гран При Джеймс Эллисон рассказал, что в команде были уверены – ситуация под контролем, и никакая опасность пилоту не грозит.

«На трассе в Остине очень кочковатое покрытие, – объяснил технический директор. – Понятно, что из-за этого вероятность задеть его днищем гораздо выше. И по итогам первой тренировки мы просто заложили в настройки недостаточный запас клиренса.  

Но дело в том, что при выборе регулировок [перед началом действия режима закрытого парка] мы проверили планку, и на ней не было ни царапины. Однако итоги гонки говорят сами за себя». 

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Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Он продолжил: «Мы нарушили правила. Сейчас понятно, что надо было выбирать дорожный просвет еще больше. Да, это ошибка, но ее можно понять: по ходу спринтерского уик-энда куда сложнее сделать все правильно, тем более на неровной трассе.   

Но для нас это урок на будущее. На таких трассах надо оставлять запас побольше».

В то же время, Эллисон отметил, что сама по себе работа подготовленных к этапу в Остине доработок для машины W14 – прежде всего, это новое днище – понравилась им с коллегами.  

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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«Конечно же, дисквалификация стала для нас ударом, – объяснил он. – Это очень неприятное ощущение. И каждый из нас испытывает эту боль. Никому не нравится преступать требования регламента, да еще и терять из-за этого важные очки.

Пройдет день или два, и негатив станет понемногу уходить, а вот хорошие ощущения останутся, ведь мы смогли сделать машину быстрее, а это очень непросто. 

Мы смогли получить прибавку, а в четырех оставшихся гонках – уж можете не сомневаться – с планкой мы сделаем все правильно. 

Так что печаль уступает место оптимизму. Мы знаем, что новинки работают, и в оставшихся Гран При у нас есть возможность воспользоваться этим».

Еще один пилот Mercedes Джордж Расселл финишировал в Остине пятым. 

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