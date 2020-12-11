Команда из Милтон-Кинса никак не решит, кого же возьмет на 2021 год в пару к своему лидеру Максу Ферстаппену. Red Bull выбирает между Алексом Элбоном и Серхио Пересом, вновь и вновь откладывая сроки официального объявления.

Перес заметно повысил свой рейтинг благодаря яркой победе в Гран При Сахира. Как рассказал сам гонщик журналистам в Абу-Даби, после этого ему прислал поздравительное сообщение гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко.

В пятничном эфире Sky Sport глава RBR Кристиан Хорнер сообщил, что сделал то же самое – и эта история имела интересное развитие.

«Он ответил мне, – рассказал Хорнер. – И пригласил вместе выпить текилы, так как мы разместились в одном отеле. Это было очень мило с его стороны».

Он добавил: «Думаю, все в паддоке были рады за него, за его победу.

Он уже давно шел к ней. В GP2 он выступал за мою команду [Arden], и думаю, его победа в Гран При обрадовала многих».

Несмотря на все это, Кристиан отказался поделиться какими-то новостями по поводу выбора пилота на 2021 год.

«Как я уже говорил, мы дадим Алексу все имеющиеся возможности, – сказал глава Red Bull. – И решение в любом случае будет приниматься после этой гонки. Но Серхио смог проявить себя.

Но сейчас мы прежде всего сконцентрированы на Алексе. Мы хотим увидеть от него самую лучшую работу по ходу этого уик-энда».