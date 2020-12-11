Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Вторая тренировка через
00 Часов
:
45 Минут
:
48 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

После победы в Бахрейне Перес позвал босса Red Bull выпить текилы

Поделились
Комментарии
После победы в Бахрейне Перес позвал босса Red Bull выпить текилы
Автор:
, Редактор Ф1

Как рассказал Кристиан Хорнер, после Гран При Сахира у них был примечательный обмен сообщениями с гонщиком, которого активно прочат в RBR

Команда из Милтон-Кинса никак не решит, кого же возьмет на 2021 год в пару к своему лидеру Максу Ферстаппену. Red Bull выбирает между Алексом Элбоном и Серхио Пересом, вновь и вновь откладывая сроки официального объявления. 

Читайте также:

Перес заметно повысил свой рейтинг благодаря яркой победе в Гран При Сахира. Как рассказал сам гонщик журналистам в Абу-Даби, после этого ему прислал поздравительное сообщение гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. 

В пятничном эфире Sky Sport глава RBR Кристиан Хорнер сообщил, что сделал то же самое – и эта история имела интересное развитие. 

«Он ответил мне, – рассказал Хорнер. – И пригласил вместе выпить текилы, так как мы разместились в одном отеле. Это было очень мило с его стороны». 

Он добавил: «Думаю, все в паддоке были рады за него, за его победу. 

Он уже давно шел к ней. В GP2 он выступал за мою команду [Arden], и думаю, его победа в Гран При обрадовала многих».

Несмотря на все это, Кристиан отказался поделиться какими-то новостями по поводу выбора пилота на 2021 год. 

«Как я уже говорил, мы дадим Алексу все имеющиеся возможности, – сказал глава Red Bull. – И решение в любом случае будет приниматься после этой гонки. Но Серхио смог проявить себя. 

Но сейчас мы прежде всего сконцентрированы на Алексе. Мы хотим увидеть от него самую лучшую работу по ходу этого уик-энда».

Читайте также:

Mercedes пригласила на тесты в Абу-Даби гонщиков Формулы Е

Предыдущая новость

Mercedes пригласила на тесты в Абу-Даби гонщиков Формулы Е
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

Ферстаппен на 0,034 секунды опередил Боттаса в пятницу утром
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен на 0,034 секунды опередил Боттаса в пятницу утром

После победы в Бахрейне Перес позвал босса Red Bull выпить текилы
Формула 1 Формула 1 / Новость

После победы в Бахрейне Перес позвал босса Red Bull выпить текилы

Haas отказалась устроить для Грожана прощальные тесты
Формула 1 Формула 1 / Новость

Haas отказалась устроить для Грожана прощальные тесты

Большой босс Ferrari Камильери объявил об уходе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Большой босс Ferrari Камильери объявил об уходе

Mercedes пригласила на тесты в Абу-Даби гонщиков Формулы Е
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes пригласила на тесты в Абу-Даби гонщиков Формулы Е

Гасли объяснил, почему уступил Квяту в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли объяснил, почему уступил Квяту в Сахире

4 пилота, которым не место в Формуле 1. Список Ральфа Шумахера
Формула 1 Формула 1 / Новость

4 пилота, которым не место в Формуле 1. Список Ральфа Шумахера

Мягкий металл портит пит-стопы Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мягкий металл портит пит-стопы Ferrari

Самое важное:

После победы в Бахрейне Перес позвал босса Red Bull выпить текилы
Формула 1 Формула 1 / Новость

После победы в Бахрейне Перес позвал босса Red Bull выпить текилы

Mercedes пригласила на тесты в Абу-Даби гонщиков Формулы Е
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes пригласила на тесты в Абу-Даби гонщиков Формулы Е

Ферстаппен на 0,034 секунды опередил Боттаса в пятницу утром
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен на 0,034 секунды опередил Боттаса в пятницу утром

Перес потеряет стартовые позиции в Абу-Даби после замены мотора
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес потеряет стартовые позиции в Абу-Даби после замены мотора

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен на 0,034 секунды опередил Боттаса в пятницу утром

2
Формула 1

После победы в Бахрейне Перес позвал босса Red Bull выпить текилы

11мин
3
Формула 1

Haas отказалась устроить для Грожана прощальные тесты

4
Формула 1

Большой босс Ferrari Камильери объявил об уходе

5
Формула 1

Mercedes пригласила на тесты в Абу-Даби гонщиков Формулы Е

51мин

Самое важное:

После победы в Бахрейне Перес позвал босса Red Bull выпить текилы
Формула 1

После победы в Бахрейне Перес позвал босса Red Bull выпить текилы

Mercedes пригласила на тесты в Абу-Даби гонщиков Формулы Е
Формула 1

Mercedes пригласила на тесты в Абу-Даби гонщиков Формулы Е

Ферстаппен на 0,034 секунды опередил Боттаса в пятницу утром
Формула 1

Ферстаппен на 0,034 секунды опередил Боттаса в пятницу утром

Перес потеряет стартовые позиции в Абу-Даби после замены мотора
Формула 1

Перес потеряет стартовые позиции в Абу-Даби после замены мотора

Haas отказалась устроить для Грожана прощальные тесты
Формула 1

Haas отказалась устроить для Грожана прощальные тесты

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.