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Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой предсезонной сессии Ф1 2022 года в Барселоне – правда, для этого пришлось увеличить дорожный просвет и дополнительно укрепить днище металлическими стяжками – оказалось, что без этих мер машину сильно болтает на прямых.

Однако в тот момент, как рассказали в команде, никто не придавал эффекту «козления» особенного значения. По словам Эндрю Шовлина, такое поведение машины было отмечено еще во время обкатки, которая прошла двумя неделями раньше под проливным дождем в Сильверстоуне.

Считалось, что все проблемы решатся с переходом на «беспонтонную» версию машины W13, которую все это время скрывали от посторонних глаз и начали использовать лишь со вторых тестов в Бахрейне. Но оказалось, что после этого неприятный эффект стал только сильнее.

Борьба с «козлением» оказалась для Mercedes главной задачей в 2022 году, и лишь к середине осени серебристая машина смогла поехать достаточно быстро – но время было упущено, так как на подготовку обновлений просто не было достаточных ресурсов.

«На обкатке в Сильверстоуне мы оказались в центре шторма, – объяснил Шовлин в интервью Motorsport.com. – Сложно представить условия, менее подходящие для работы с машиной.

Это не позволило нам нормально все проверить по ходу съемочного дня.

Но мы отметили, что машину болтало на прямых – позже то же самое происходило в Барселоне. Так что нам пришлось увеличить клиренс. Но в начале работы и в такую погоду вы в любом случае делаете это».

Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Эрик Юниус

Шовлин продолжил: «В Сильверстоуне мы попробовали опустить машину до нормального уровня и увидели необычное поведение. Но в тот момент еще толком не понимали, что происходит и в чем причина.

Потому в Барселоне было важно разобраться – в чем дело, как можно ослабить негативный эффект. Обычно в такой ситуации просто добавляют клиренс, временно жертвуя скоростью, и пытаются все наладить.

Базовые характеристики шасси были определены задолго до этого, мы уже занимались пакетом доработок к первой гонке.

Но эта проблема… В Барселоне было ощущение: "Ну да, объективно мы не быстрейшие, но темп вполне неплох". Мы рассчитывали, что новая конфигурация в Бахрейне еще добавит машине скорости.

Но когда мы установили детали, болтанка вышла на совершенно новый уровень. Та прибавка, на которую мы рассчитывали, так и не стала реальностью. Пришлось еще больше приподнять шасси, чтобы хоть как-то справиться с раскачкой».

Mercedes завершила сезон третьей в Кубке конструкторов, Джордж Расселл принес команде единственную победу в Сан-Паулу.