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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун

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В Red Bull не забыли, как в прошлый раз упустили лидерство

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун

После победы в Мехико Макс Ферстаппен на 19 очков оторвался от Льюиса Хэмилтона в чемпионате. За четыре этапа до финиша сезона такое преимущество кажется существенным, но технический директор Red Bull Эдриан Ньюи не готов назвать своего пилота фаворитом чемпионата.

«Так просто нельзя сказать, разве нет? Плотная борьба идет весь год, – сказал Ньюи. – Перед Сильверстоуном у нас было весьма крепкое преимущество, а две гонки спустя мы уже отставали. Так что все может измениться».

В самой мексиканской гонке Ньюи отметил работу Ферстаппена на старте, когда тот с третьего места прорвался на первое, и бережное обращение с резиной:

«К счастью, Макс хорошо стартовал. Он все правильно сделал на торможении, а потом гонка пошла как в Шпильберге, где наши шины меньше изнашивались и мы могли продлевать отрезки».

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