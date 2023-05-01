После Баку Вольф попросил Формулу 1 избавиться от скучных гонок

В преддверии Гран При Азербайджана одной из главных тем для разговора стало экспериментальное расписание с единственной тренировкой, двумя квалификациями и двумя гоночными заездами.

Однако в итоге вышло так, что субботний спринт и главная гонка получились пресными. На городской трассе, которая прежде не раз дарила болельщикам яркие события, а этот раз почти не было ни обгонов, ни интересных поворотов сюжета.

«Мы не увидели триллера, – выразил общее мнение руководитель команды Mercedes Тото Вольф. – Никаких обгонов даже при большой разнице в темпе. В плане зрелищности получилось совсем не здорово.

Нам необходимо проанализировать уик-энд в спринтерском формате, который явно имеет позитивные стороны. Но в конечном счете все определяется тем, что происходит в гонках.

Нужны яркие сражения, а в этот раз едва ли не единственным таким моментом стала борьба Джорджа [Расселла] с Максом [Ферстаппеном в спринте]. А в главной гонке не произошло вообще ничего.

Даже если кто-то подбирался к сопернику на 0,2 секунды, обогнать все равно было сложно, почти невозможно, если соперник не допускал ошибку.

Нам надо обязательно изучить этот вопрос и понять, как избавиться от скучных гонок».

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Вольф добавил, что решение FIA сократить зону DRS на главной прямой не слишком повлияло на возможности обгона. Однако победитель обеих гонок Серхио Перес не согласился с ним. По мнению гонщика Red Bull, нынешние машины и так генерируют слишком много прижимной силы.

«По моим ощущениям, прижима стало даже больше [чем в 2022 году], – объяснил мексиканец. – И потому преследовать соперника тоже стало сложнее.

Я считаю, что зону DRS сократили напрасно, так как это дополнительно усложнило обгоны. Это решение стоит обсудить еще раз».

При этом Вольф отметил, что в целом считает нынешние правила удачными и не видит необходимости в их радикальной переделке.

«Думаю, после такого уик-энда мы не вправе говорить о том, что общее направление выбрано неверно и нужно полностью все менять, – сказал австриец. – Просто нужно разобраться, почему гонки получаются не такими интересными.

У нас две машины уезжают в закат, а все остальные отстают от них на 20 секунд. Следом свою борьбу ведут Aston Martin, Ferrari и мы. Но ты просто застреваешь в пелотоне на своей позиции и не можешь ничего сделать.

Надо собрать больше данных в ближайших гонках, смотреть за развитием событий и понять, что возможно сделать».