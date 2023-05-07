После аварии в квалификации Леклеру заменили коробку передач
Установка нового узла не повлияет на стартовой позиции пилота Ferrari – он начнет борьбу седьмым
Шарль Леклер потерял контроль над машиной в связке пятого и шестого поворотов по ходу финального сегмента квалификации в Майами.
Ferrari ударилась о барьер задней частью и получила серьезные повреждения. После их анализа в Скудерии приняли решение заменить несколько деталей, включая коробку передач.
Та, что поставили на SF-23 монегаска, стала третьей по счету в нынешнем сезоне, тогда как правила позволяют в течение чемпионата без наказаний использовать четыре.
Одновременно Шарлю установили взамен поврежденных свежее днище и заднее крыло. Так как они были той же спецификации, что и снятые с машины, Леклер сохранил седьмую позицию на решетке.
В субботу утром третью по счету коробку передач также поставили на Red Bull Макса Ферстаппена.
Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами
Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами
Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами?
Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами? Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами?
Гран При Майами: дуэли в квалификациях
Гран При Майами: дуэли в квалификациях Гран При Майами: дуэли в квалификациях
Леклер объяснил аварию в квалификации излишне агрессивными настройками
Леклер объяснил аварию в квалификации излишне агрессивными настройками Леклер объяснил аварию в квалификации излишне агрессивными настройками
Стартовая решетка Гран При Майами
Стартовая решетка Гран При Майами Стартовая решетка Гран При Майами
Хорнер о кадровых спорах Red Bull с Ferrari: Это не обмен заложниками
Хорнер о кадровых спорах Red Bull с Ferrari: Это не обмен заложниками Хорнер о кадровых спорах Red Bull с Ferrari: Это не обмен заложниками
Самое важное:
Что мировые СМИ написали о Гран При Майами
Что мировые СМИ написали о Гран При Майами Что мировые СМИ написали о Гран При Майами
Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами
Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами
«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера
«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера «Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера
Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора
Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.