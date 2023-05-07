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После аварии в квалификации Леклеру заменили коробку передач

Установка нового узла не повлияет на стартовой позиции пилота Ferrari – он начнет борьбу седьмым

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Машина Шарля Леклера, Ferrari SF-23, после аварии

Шарль Леклер потерял контроль над машиной в связке пятого и шестого поворотов по ходу финального сегмента квалификации в Майами.  

Ferrari ударилась о барьер задней частью и получила серьезные повреждения. После их анализа в Скудерии приняли решение заменить несколько деталей, включая коробку передач. 

Та, что поставили на SF-23 монегаска, стала третьей по счету в нынешнем сезоне, тогда как правила позволяют в течение чемпионата без наказаний использовать четыре. 

Одновременно Шарлю установили взамен поврежденных свежее днище и заднее крыло. Так как они были той же спецификации, что и снятые с машины, Леклер сохранил седьмую позицию на решетке. 

В субботу утром третью по счету коробку передач также поставили на Red Bull Макса Ферстаппена. 

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