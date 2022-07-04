После аварии на трассу в Сильверстоуне выехала полиция. И вот зачем

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На кадрах с Гран При Великобритании, когда гонка была остановлена после аварии в первом повороте на первом круга, было видно, как на трассу выехал медицинский автомобиль, а также полиция. Появление последней, впрочем, с самой аварией никак не было связано: стражи порядка ловили и успешно поймали выбежавших на трек активистов.

Протестующие требовали отказаться от использования ископаемого топлива. Их акция была анонсирована заранее, так что полиция была к ней готова.

Возможно, ошибкой протестующих был выбор маек с надписями. Эти майки оказались того же оранжевого цвета, что и униформа маршалов, потому многие приняли активистов именно за сотрудников трассы. Так, протестующих заметил Шарль Леклер, который сбросив скорость под красными флагами возвращался в боксы. И, по словам пилота Ferrari, даже на малой скорости отличить активистов от маршалов, а тем более прочесть надписи на футболках он не смог.

Интересно, что протест поддержал Льюис Хэмилтон, который заявил, что планете было бы лучше, если бы подобных людей было больше. В итоге команде Mercedes пришлось делать заявление о том, что Льюис поддерживает цели борцов за сохранение природы, но не их методы. Сам Хэмилтон также сделал подобное уточнение у себя в соцсетях.

Официальная позиция Формулы 1, которую высказал глава чемпионата Стефано Доменикали, также сводится к тому, что несмотря на право каждого на высказывание, делать это на трассе недопустимо по соображениям безопасности.

Напомним, что Формула 1 с 2026 года откажется от применения ископаемого топлива в своих болидах, заменив его безопасным для природы (но и более дорогим) синтетическим горючем. С 2030 года чемпионат хочет полностью отказаться от не возобновляемой энергии, то есть даже грузы команд придется перевозить без помощи нефтепродуктов.