Сначала посмотрим, как все происходило. Лучше всего происходящее было видно из кокпита Кими Райкконена, ехавшего следом за Ferrari.

Парой мгновений позже и сам Леклер смог оценить, что натворил.

После финиша все сразу же обратили внимание, кто из пилотов на машинах с моторами Ferrari финишировал выше всех.

Twitter, когда две Ferrari столкнулись.

Чуть позже команда объявила об отмене традиционных медиа-сессий, но это уже мало кого интересовало: все уже успели включить фантазию на полную. Хотя мем-комменты к репликам руководства Скудерии уже успели поступить.

Феттель входит на брифинг после слов Бинотто, что не время винить кого-то из пилотов.

Том Геймор, британский телекомментатор: Мини-совещание в Ferrari после первого круга: «Прошу, расходитесь. Здесь не на что смотреть».

Экс-пилот Ф1 Гидо ван дер Гарде: «Ferrari подтвердила программу в IndyCar». (на овальных трассах в США используются очень маленькие задние крылья)

И снова ван дер Гарде: «Парни, мы на пятом стартовом ряду. Это недостойно Ferrari. Закончите гонку с достойным результатом». – «Принято». – 36 секунд спустя...

Пабло Элизаде, обозреватель испанской редакции Motorsport.com: «Хуже, чем в квалификации, у Ferrari быть не может». – Леклер: «Подержите мой Red Bull, который я стащил у Феттеля».

Ferrari:«Нам надо как-то снизить аэродинамическое сопротивление и повысить скорость на прямых». – Леклер: «Ни слова больше».

К 5-му кругу обе Ferrari сошли. Срочное совещание в Маранелло.

Ferrari после двойного схода на Гран При Штирии.

Типичный фанат Ferrari за просмотром старта.

Типичное воскресенье в Ferrari. (надпись на табличке: «С нашей последней глупости прошло 0 дней»).

Ferrari Себа после инцидента в первом повороте.

Ferrari готовит очередной апгрейд к Гран При Венгрии.

Ferrari за сбором оборудования для отъезда в Венгрию.

Расследований не требуется.

На фоне неудачи Скудерии еще лучше смотрелись успехи других команд и пилотов.

У Ландо Норриса сейчас больше очков в чемпионате, чем у FERRARI.

А некоторые команды приплетались скорее просто к слову.

Если обе твоих машины сошли, Williams уже не сможет побить тебя на трассе.

По случаю инцидента в Шпильберге сдули пыль с записей весенних кибергонок – и нашли кадры, на которых в виртуальную Ferrari под номером 5 врезается девушка Шарля Леклера.

Впрочем, был и конструктивные реплики. В частности, пилотам Скудерии указали, с кого они могут брать пример.

Напарники бок о бок, в полутора метрах друг от друга. Потому что они – не пилоты Ferrari.