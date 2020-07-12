После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!
На второе за четыре последних гонки столкновение между пилотами Скудерии интернет просто не мог не отреагировать
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Сначала посмотрим, как все происходило. Лучше всего происходящее было видно из кокпита Кими Райкконена, ехавшего следом за Ferrari.
Парой мгновений позже и сам Леклер смог оценить, что натворил.
После финиша все сразу же обратили внимание, кто из пилотов на машинах с моторами Ferrari финишировал выше всех.
Twitter, когда две Ferrari столкнулись.
Чуть позже команда объявила об отмене традиционных медиа-сессий, но это уже мало кого интересовало: все уже успели включить фантазию на полную. Хотя мем-комменты к репликам руководства Скудерии уже успели поступить.
Феттель входит на брифинг после слов Бинотто, что не время винить кого-то из пилотов.
Том Геймор, британский телекомментатор: Мини-совещание в Ferrari после первого круга: «Прошу, расходитесь. Здесь не на что смотреть».
Экс-пилот Ф1 Гидо ван дер Гарде: «Ferrari подтвердила программу в IndyCar». (на овальных трассах в США используются очень маленькие задние крылья)
И снова ван дер Гарде: «Парни, мы на пятом стартовом ряду. Это недостойно Ferrari. Закончите гонку с достойным результатом». – «Принято». – 36 секунд спустя...
Пабло Элизаде, обозреватель испанской редакции Motorsport.com: «Хуже, чем в квалификации, у Ferrari быть не может». – Леклер: «Подержите мой Red Bull, который я стащил у Феттеля».
Ferrari:«Нам надо как-то снизить аэродинамическое сопротивление и повысить скорость на прямых». – Леклер: «Ни слова больше».
К 5-му кругу обе Ferrari сошли. Срочное совещание в Маранелло.
Ferrari после двойного схода на Гран При Штирии.
Типичный фанат Ferrari за просмотром старта.
Типичное воскресенье в Ferrari. (надпись на табличке: «С нашей последней глупости прошло 0 дней»).
Ferrari Себа после инцидента в первом повороте.
Ferrari готовит очередной апгрейд к Гран При Венгрии.
Ferrari за сбором оборудования для отъезда в Венгрию.
Расследований не требуется.
На фоне неудачи Скудерии еще лучше смотрелись успехи других команд и пилотов.
У Ландо Норриса сейчас больше очков в чемпионате, чем у FERRARI.
А некоторые команды приплетались скорее просто к слову.
Если обе твоих машины сошли, Williams уже не сможет побить тебя на трассе.
По случаю инцидента в Шпильберге сдули пыль с записей весенних кибергонок – и нашли кадры, на которых в виртуальную Ferrari под номером 5 врезается девушка Шарля Леклера.
Впрочем, был и конструктивные реплики. В частности, пилотам Скудерии указали, с кого они могут брать пример.
Напарники бок о бок, в полутора метрах друг от друга. Потому что они – не пилоты Ferrari.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов