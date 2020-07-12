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После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!

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После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!
Автор:
, Главный редактор
12 июл. 2020 г., 17:53

На второе за четыре последних гонки столкновение между пилотами Скудерии интернет просто не мог не отреагировать

 

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Сначала посмотрим, как все происходило. Лучше всего происходящее было видно из кокпита Кими Райкконена, ехавшего следом за Ferrari.

 

Парой мгновений позже и сам Леклер смог оценить, что натворил.

 

После финиша все сразу же обратили внимание, кто из пилотов на машинах с моторами Ferrari финишировал выше всех.

 

Twitter, когда две Ferrari столкнулись.

Чуть позже команда объявила об отмене традиционных медиа-сессий, но это уже мало кого интересовало: все уже успели включить фантазию на полную. Хотя мем-комменты к репликам руководства Скудерии уже успели поступить.

 

Феттель входит на брифинг после слов Бинотто, что не время винить кого-то из пилотов.

 

Том Геймор, британский телекомментатор: Мини-совещание в Ferrari после первого круга: «Прошу, расходитесь. Здесь не на что смотреть». 

 

 

Экс-пилот Ф1 Гидо ван дер Гарде«Ferrari подтвердила программу в IndyCar». (на овальных трассах в США используются очень маленькие задние крылья)

 

И снова ван дер Гарде: «Парни, мы на пятом стартовом ряду. Это недостойно Ferrari. Закончите гонку с достойным результатом». – «Принято». – 36 секунд спустя...

 

Пабло Элизаде, обозреватель испанской редакции Motorsport.com«Хуже, чем в квалификации, у Ferrari быть не может». – Леклер: «Подержите мой Red Bull, который я стащил у Феттеля». 

 

Ferrari:«Нам надо как-то снизить аэродинамическое сопротивление и повысить скорость на прямых». – Леклер: «Ни слова больше». 

 

К 5-му кругу обе Ferrari сошли. Срочное совещание в Маранелло.

 

Ferrari после двойного схода на Гран При Штирии.

 

Типичный фанат Ferrari за просмотром старта.

 

Типичное воскресенье в Ferrari. (надпись на табличке: «С нашей последней глупости прошло 0 дней»). 

 

Ferrari Себа после инцидента в первом повороте.

 

Ferrari готовит очередной апгрейд к Гран При Венгрии.

 

Ferrari за сбором оборудования для отъезда в Венгрию.

 

Расследований не требуется.

 

На фоне неудачи Скудерии еще лучше смотрелись успехи других команд и пилотов. 

 

У Ландо Норриса сейчас больше очков в чемпионате, чем у FERRARI.

А некоторые команды приплетались скорее просто к слову.

 

Если обе твоих машины сошли, Williams уже не сможет побить тебя на трассе.

По случаю инцидента в Шпильберге сдули пыль с записей весенних кибергонок и нашли кадры, на которых в виртуальную Ferrari под номером 5 врезается девушка Шарля Леклера.

 

Впрочем, был и конструктивные реплики. В частности, пилотам Скудерии указали, с кого они могут брать пример. 

 

Напарники бок о бок, в полутора метрах друг от друга. Потому что они – не пилоты Ferrari.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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