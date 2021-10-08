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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Авария Грожана побудила Ф1 разработать усиленные перчатки

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В тренировках Гран При Турции несколько пилотов выступали в перчатках особой конструкции, которые должны лучше защищать от огня

Авария Грожана побудила Ф1 разработать усиленные перчатки

Спустя почти год после аварии в Бахрейне левая рука Ромена Грожана по-прежнему не восстановилась до конца – как сам пилот признался в твиттере, она часто болит во-время авиаперелетов. 

Между тем, Формула 1 вместе с производителями гоночной экипировки сделали выводы из той истории – и подготовили новую версию перчаток, которая должна лучше защищать руки пилотов от огня и в то же время не стеснять их движений. 

Они были испытаны в пятницу на Гран При Турции – правила допускают использование неомологированной экипировки, если это делается в исследовательских целях и с одобрения делегата по безопасности Майкла Маси. 

 

Новинки разных производителей опробовали Льюис Хэмилтон (Puma), Карлос Сайнс (Puma), Даниэль Риккардо (Sparco), Себастьян Феттель (Alpinestars) и Джордж Расселл (OMP).

В документе FIA сказано: «С начала 2021 года департамент безопасности FIA проводит исследовательский проект с целью улучшить термическую защиту, которую обеспечивают перчатки.

Чтобы достичь этого, требуются изменения в спецификации перчаток, которые позволят добиться баланса с уровнем комфорта и подвижности, необходимых для безопасного управления автомобилем на протяжении долгого времени.

При этом определить влияние измененной спецификации на комфорт и подвижность возможно только при испытаниях на трассе».

Нынешние перчатки являются только прототипом, который еще будет дорабатываться. Стандарт FIA на эту часть гоночной экипировки в последний раз менялся в 2018 году.

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