«Пошли другим путем». Хорнер об альтернативной тактике Red Bull

Red Bull и Mercedes выбрали разную шинную тактику на Гран При Венгрии. В то время, как Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас будут стартовать на Medium, Макс Ферстаппен умышленно перешел на Soft в конце второго сегмента, хотя и так проходил в Q3.

Босс Red Bull Кристиан Хорнер объяснил это тактической задумкой для завтрашней гонки.

«На Medium мы не могли ехать так же быстро, как Льюис, – сказал Хорнер. – Поэтому решили пойти другим путем в плане тактики. Я предпочел эти шины [Soft] для старта завтра. Нам придется вести гонку с позиции атаки. Обгонять здесь очень трудно, так что стратегия может сыграть решающую роль».

Перед последней попыткой в Q3 оба пилота Red Bull оказались позади Mercedes, и Льюис Хэмилтон ехал нарочито медленно, задерживая соперников. В итоге, Серхио Перес вообще не успел начать быструю попытку. Но Хорнер не увидел в этом проблем:

«Это небольшие игры. У Льюиса в загашнике был чертовски хороший круг, поэтому тут он начал все растягивать. Понятно, что он не хотел давать нам провести чистые попытки. Но он имел на это право, позиция на трассе была за ним. Да и нам это большой проблемы не доставило».