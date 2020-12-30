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Формула 1 / Новость

Пошевели пальчиками. Грожан показал фото пострадавшей руки

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Пошевели пальчиками. Грожан показал фото пострадавшей руки
Автор:
, Ответственный редактор

Спустя месяц после аварии на Гран При Сахира француз практически справился с полученными повреждениями

Авария Ромена Грожана на первом круге гонки в Бахрейне стала для Формулы 1 самой серьезной за долгое время. После контакта колесами с машиной Даниила Квята Haas французского гонщик на скорости 220 км/ч врезалась в барьер, разломилась надвое и вспыхнула. 

Грожан провел 28 секунд в бушующем пламени, а карды его спасения облетели все спортивные – и не только – СМИ.

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Сильнее всего пострадала левая рука гонщика – кроме сильных ожогов оказались разорваны связки, что потребовало проведения операции. 

На этой неделе Ромен опубликовал в своем твиттере фото руки – видно, что она практически в полном порядке, не считая следа от ожога в месте стыка указательного пальца с кистью. 

Правда, это правая рука – снимок левой гонщик пообещал показать в скором будущем.

 

«Можете ли вы себе представить, что я был в огне меньше месяца назад? Левая рука все лучше и лучше, хотя пока все же не готова для фотографирования», – написал гонщик. 

Ранее Ромен говорил, что по оценкам врачей на окончательное восстановление ему потребуется от двух до трех месяцев.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан
Автор Александр Кабановский

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