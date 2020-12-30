Пошевели пальчиками. Грожан показал фото пострадавшей руки
Спустя месяц после аварии на Гран При Сахира француз практически справился с полученными повреждениями
Авария Ромена Грожана на первом круге гонки в Бахрейне стала для Формулы 1 самой серьезной за долгое время. После контакта колесами с машиной Даниила Квята Haas французского гонщик на скорости 220 км/ч врезалась в барьер, разломилась надвое и вспыхнула.
Грожан провел 28 секунд в бушующем пламени, а карды его спасения облетели все спортивные – и не только – СМИ.
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Сильнее всего пострадала левая рука гонщика – кроме сильных ожогов оказались разорваны связки, что потребовало проведения операции.
На этой неделе Ромен опубликовал в своем твиттере фото руки – видно, что она практически в полном порядке, не считая следа от ожога в месте стыка указательного пальца с кистью.
Правда, это правая рука – снимок левой гонщик пообещал показать в скором будущем.
«Можете ли вы себе представить, что я был в огне меньше месяца назад? Левая рука все лучше и лучше, хотя пока все же не готова для фотографирования», – написал гонщик.
Ранее Ромен говорил, что по оценкам врачей на окончательное восстановление ему потребуется от двух до трех месяцев.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ромен Грожан
|Автор
|Александр Кабановский