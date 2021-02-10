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Формула 1 / Новость

Португалия примет Гран При Формулы 1 2 мая

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Португалия примет Гран При Формулы 1 2 мая
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Вероятно, вторая гонка в Бахрейне не потребуется

Формула 1 договорилась о проведении Гран При Португалии в 2021 году. Гонка пройдет 2 мая. Как стало известно Motorsport.com, командам об этом объявят в четверг, 11 февраля.

В последние недели возникали большие сомнения в том, сможет ли Португалия принять этап в связи с тяжелой эпидемической обстановкой. Но переговоры боссов Ф1 с организаторами этапа привели к решению, что Гран При можно проводить.

Португалия займет в календаре Ф1 пустой слот, который оставался при его формировании. Таким образом, гонка в Алгарве станет третьим этапом сезона-2021 после Гран При Бахрейна (28 марта) и этапа в Имоле (18 апреля). 9 мая должна пройти гонка в Барселоне.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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