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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Porsche придумала слоган для возвращения в Формулу 1

Компания зарезервировала за собой слово F1nally

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Porsche придумала слоган для возвращения в Формулу 1
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Компания Porsche зарегистрировала на себя новую торговую марку, состоящую из одного слова: F1nally. Судя по всему, оно состоит из сокращения F1, означающего Формулу 1, и английского слова finally, которое переводится как «наконец-то».

Напомним, что еще в марте совет директоров группы Volkswagen одобрил приход в Формулу 1 двух своих марок: Porsche и Audi. Однако одобрение совета дает лишь зеленый свет, но не означает появления этих имен в чемпионате. Теперь им еще нужно договориться об условиях своего участия.

Не секрет, что Porsche ведет переговоры с Red Bull о том, чтобы поставлять «Быкам» свои силовые установки. Однако договоренность будет заключена только тогда, когда в Формуле 1 окончательно определятся на регламент на моторы 2026 года.

Интересно, что еще в марте был зарегистрирован сайт f1nally.com. Сейчас там висит заглушка с простыми словами: «Это не Porsche. Это приложение для iOS, которое когда-нибудь будет доделано».

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