Porsche официально отказалась от планов участвовать в Ф1 с Red Bull
Компания выступила с заявлением, которое подводит черту под так и не стартовавшей программой…
Эта история казалась неизбежной после одобрения советом директоров VW Group гоночных программ Audi и Porsche с 2026 года.
Но если первая компания уже анонсировала предстоящий дебют, то у второй все оказалось не в пример печальней. Информация о покупке Porsche 50-процентной доли в Red Bull еще летом просочились в СМИ из так называемого «марокканского досье», однако затяжки с принятием Формулой 1 регламента на 2026 год привели к охлаждению между сторонами, за которым последовал разрыв.
В пятницу утром перед стартом тренировок Гран При Италии компания официально заявила, что никакого альянса с Red Bull не будет.
«В последние месяцы компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG и Red Bull GmbH вели переговоры о возможности старта программы Porsche в Формуле 1, – сказано в документе. – Стороны совместно пришли к выводу, что продолжать этот диалог не следует.
Изначально предполагалось, что партнерство будет опираться на равноправие, что включает не только партнерство в области моторов, но и работу команды. Достичь этого оказалось невозможно.
После того, как окончательно был утвержден измененный регламент, серия остается привлекательной для Porsche – и мы продолжим следить за развитием событий».
Дополнение: Хорнер прокомментировал развод Red Bull с Porsche: У нас разные ДНК
Red Bull и Porsche готовы были объявить о сотрудничестве еще летом на Гран При Австрии, но тогда от анонса решили отказаться, так как новые правила формально еще не были одобрены.
Глава Ф1 Стефано Доменикали ранее сообщил, что есть другие автопроизводители, готовые прийти в чемпионат, если Porsche откажется от такой возможности.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Сайнс и Шумахер присоединятся к Хэму в конце решетки
Леклер объяснил, почему уик-энд в Монце будет сложным для Ferrari
Самое важное:
FIA опубликовала предварительную стартовую решетку Гран При Италии
Расположение пилотов на решетке в официальном документе оказалось совсем не таким, как рассчитали поклонники спорта
«Пил кофе в паддок-клубе». Де Врис об удивительной субботе в Монце
Всего за несколько часов голландец прошел путь от «скамейки запасных» до восьмого места на стартовой решетке дебютного Гран При
Расселл назвал незаслуженным место в первом стартовом ряду
Пилот Mercedes признался, что слишком слабо провел квалификацию в Монце, потому не особенно рад возможности подняться выше в протоколе из-за наказания соперников
Гран При Италии: дуэли в квалификациях
Если в паре гонщиков Mercedes разница составила всего 0,018 секунды, то в Red Bull – 0,900. Но едва ли не главным героем стал Ник де Врис