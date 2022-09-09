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Эта история казалась неизбежной после одобрения советом директоров VW Group гоночных программ Audi и Porsche с 2026 года.

Но если первая компания уже анонсировала предстоящий дебют, то у второй все оказалось не в пример печальней. Информация о покупке Porsche 50-процентной доли в Red Bull еще летом просочились в СМИ из так называемого «марокканского досье», однако затяжки с принятием Формулой 1 регламента на 2026 год привели к охлаждению между сторонами, за которым последовал разрыв.

В пятницу утром перед стартом тренировок Гран При Италии компания официально заявила, что никакого альянса с Red Bull не будет.

«В последние месяцы компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG и Red Bull GmbH вели переговоры о возможности старта программы Porsche в Формуле 1, – сказано в документе. – Стороны совместно пришли к выводу, что продолжать этот диалог не следует.

Изначально предполагалось, что партнерство будет опираться на равноправие, что включает не только партнерство в области моторов, но и работу команды. Достичь этого оказалось невозможно.

После того, как окончательно был утвержден измененный регламент, серия остается привлекательной для Porsche – и мы продолжим следить за развитием событий».

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Red Bull и Porsche готовы были объявить о сотрудничестве еще летом на Гран При Австрии, но тогда от анонса решили отказаться, так как новые правила формально еще не были одобрены.

Глава Ф1 Стефано Доменикали ранее сообщил, что есть другие автопроизводители, готовые прийти в чемпионат, если Porsche откажется от такой возможности.

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