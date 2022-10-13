Porsche: Мы все еще хотим попасть в Формулу 1

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В марте этого года совет директоров группы Volkswagen одобрил участие двух своих марок – Audi и Porsche – в Формуле 1.

Audi вела переговоры с McLaren, но в итоге, по почти подтвержденным слухам, смогла договорится с Sauber. Немцы будут поставлять силовые установки и, вероятно, получат контроль над командой.

В свою очередь Porsche пыталась договориться с Red Bull и присоединиться к планам «Быков» освоить выпуск собственных двигателей. Однако в середине сезона стороны официально объявили о прекращении переговоров.

Этому способствовал успех самой Red Bull, делающей ее более ценным активом, который немцам оказался уже не по карману.

В итоге сложилась ситуация, когда Porsche, не присоединившись к двигательной программе Red Bull, фактически опоздала с началом разработки собственных моторов к 2026 году. Из этого многие сделали выводы, что марка или вовсе откажется от Формулы 1, или отложит свой приход на более долгий срок. Судя по последним комментариям руководства Porsche, второй вариант как минимум рассматривается.

«Мы сохраняем интерес к Формуле 1, – заявил в эфире Sport1 финансовый директор Porsche Луц Мешке. – Мы продолжаем изучать другие возможности участия в чемпионате. На нас бесполезно давить извне, мы не прогибаемся. И мы не станем принимать никаких решений, пока не будем в них полностью уверены».