В Porsche озвучили условие запуска программы в Ф1
По словам гоночного босса Томаса Лауденбаха, у концерна по-прежнему есть интерес к выступлениям в Больших Призах, но для этого нужен сильный партнер
Всего полгода назад в паддоке Формулы 1 почти не было сомнений, что Porsche объединит усилия с Red Bull, и ее моторы появятся в чемпионате с 2026 года.
Но тот проект, который уже называли мечтой маркетологов, в итоге так и не стал реальностью – слишком уж отличался подход сторон к ведению гоночного бизнеса.
И если другой бренд Группы VW – Audi – сейчас вовсю готовится начать сотрудничество с Sauber, то перспективы Porsche выглядят куда менее определенно.
Спортивный босс компании Томас Лауденбах объяснил, что пока никто не отказался от планов на Ф1, но для из реализации необходимы определенные условия.
«Неудавшаяся сделка с Red Bull не значит, что наша компания утратила интерес к Формуле 1, – объяснил менеджер. – Но нам крайне важно отыскать правильного партнера. Если сделать этого не выйдет, то лучше вообще не приходить в Ф1».
Недавно Porsche продлила контракт с Формулой 1 о проведении своего Суперкубка на машинах GT в качестве серии поддержки на этапах чемпионата мира.
Лауденбах продолжил: «Формула 1 остается очень привлекательной во многих отношениях. Именно поэтому мы заключили восьмилетнее соглашение с промоутерами чемпионата по поводу Суперкубка».
Правила-2022: что сработало, а что – нет? Вердикт от Росса Брауна
Williams F1 объявила об отставке своего босса Капито
Самое важное:
За что Williams уволила Капито? Ответ Ральфа Шумахера
Популярный немецкий эксперт прокомментировал последние новости Ф1
«Он давно сказал про Audi». Браун раскрыл детали перехода Зайдля
Босс McLaren признался, что уже не один месяц знал о планах своего подчиненного уйти из команды
Анализ: что привело к лавине перестановок среди боссов команд Ф1
Спорт давно привык к «эффекту домино», когда речь идет о рынке пилотов. Но применительно к руководителям такого прежде не было. Слово Джонатану Ноблу
Команда Glickenhaus подтвердила участие в чемпионате WEC 2023 года
Американский коллектив примет участие в новом сезоне марафонских гонок на своих гиперкарах