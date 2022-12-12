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Формула 1 Новость

В Porsche озвучили условие запуска программы в Ф1

По словам гоночного босса Томаса Лауденбаха, у концерна по-прежнему есть интерес к выступлениям в Больших Призах, но для этого нужен сильный партнер

Автор:
, Редактор (Турция)
В Porsche озвучили условие запуска программы в Ф1
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Всего полгода назад в паддоке Формулы 1 почти не было сомнений, что Porsche объединит усилия с Red Bull, и ее моторы появятся в чемпионате с 2026 года. 

Но тот проект, который уже называли мечтой маркетологов, в итоге так и не стал реальностью – слишком уж отличался подход сторон к ведению гоночного бизнеса. 

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И если другой бренд Группы VW – Audi – сейчас вовсю готовится начать сотрудничество с Sauber, то перспективы Porsche выглядят куда менее определенно. 

Спортивный босс компании Томас Лауденбах объяснил, что пока никто не отказался от планов на Ф1, но для из реализации необходимы определенные условия. 

«Неудавшаяся сделка с Red Bull не значит, что наша компания утратила интерес к Формуле 1, – объяснил менеджер. – Но нам крайне важно отыскать правильного партнера. Если сделать этого не выйдет, то лучше вообще не приходить в Ф1». 

Недавно Porsche продлила контракт с Формулой 1 о проведении своего Суперкубка на машинах GT в качестве серии поддержки на этапах чемпионата мира.

Лауденбах продолжил: «Формула 1 остается очень привлекательной во многих отношениях. Именно поэтому мы заключили восьмилетнее соглашение с промоутерами чемпионата по поводу Суперкубка». 

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