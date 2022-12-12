В Porsche озвучили условие запуска программы в Ф1

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Всего полгода назад в паддоке Формулы 1 почти не было сомнений, что Porsche объединит усилия с Red Bull, и ее моторы появятся в чемпионате с 2026 года.

Но тот проект, который уже называли мечтой маркетологов, в итоге так и не стал реальностью – слишком уж отличался подход сторон к ведению гоночного бизнеса.

И если другой бренд Группы VW – Audi – сейчас вовсю готовится начать сотрудничество с Sauber, то перспективы Porsche выглядят куда менее определенно.

Спортивный босс компании Томас Лауденбах объяснил, что пока никто не отказался от планов на Ф1, но для из реализации необходимы определенные условия.

«Неудавшаяся сделка с Red Bull не значит, что наша компания утратила интерес к Формуле 1, – объяснил менеджер. – Но нам крайне важно отыскать правильного партнера. Если сделать этого не выйдет, то лучше вообще не приходить в Ф1».

Недавно Porsche продлила контракт с Формулой 1 о проведении своего Суперкубка на машинах GT в качестве серии поддержки на этапах чемпионата мира.

Лауденбах продолжил: «Формула 1 остается очень привлекательной во многих отношениях. Именно поэтому мы заключили восьмилетнее соглашение с промоутерами чемпионата по поводу Суперкубка».