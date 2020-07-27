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«Породистая мышь». Чернокожий гонщик обвинил трехкратного чемпиона Ф1 в расизме

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«Породистая мышь». Чернокожий гонщик обвинил трехкратного чемпиона Ф1 в расизме
Автор:
, редактор
27 июл. 2020 г., 08:47

Пилот с одними тестами в Ф1 заявил, что пострадал от Джеки Стюарта

После поднявшегося обсуждения проблемы расизма в автоспорте, трехкратный чемпион Формулы 1 Джеки Стюарт заявил, что этот вопрос не так уж важен, как может показаться. Его слова вызвали возмущение у нынешнего чемпиона серии Льюиса Хэмилтона.

Еще дальше пошел Уилли Ти Риббс, первый чернокожий гонщик, севший за руль болида Формулы 1. Он назвал самого Стюарта расистом, заявив, что именно из-за таких как Стюарт в Ф1 есть проблемы с расовым разнообразием. 

«Сэр Породистая Полевая Мышь, он же Джеки Стюарт был с большим отрывом самым расистским и враждебным пилотом, которого я встречал в карьере, – написал Риббс в твиттере. – Некоторые не видят проблем с разнообразием, потому что они и есть эта проблема».

В 1986 году Берни Экклстоун, тогда владевший командой Brabham, пригласил его для тестов в Эшториле. Большую часть карьеры Риббс провел в IndyCar, где ни разу не финишировал выше шестого места.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джеки Стюарт , Уилли Т. Риббс
Автор Иван Матушкин

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