Предыдущая / Что мировые СМИ написали о Гран При Сингапура
Формула 1 Новость

Поребрики во втором повороте «Сузуки» перекрасят ради Феттеля и пчел

Экологический проект бывшего гонщика, получивший название «Жужжащий поворот», возьмет старт в рамках предстоящего Гран При Японии

Джонатан Нобл
Автор:
Новые цвета поребрика во втором повороте «Сузуки»

Себастьян Феттель ушел из Формулы 1 в конце прошлого сезона, одержав за карьеру 53 Гран При – в исторической летописи рекордов этот результат уступает только достижениям Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера. 

Сейчас немец порой садится за руль машин Ф1 на исторических шоу, но куда больше внимания уделяет различным природоохранным инициативам. Одна из них – «Жужжащий поворот» – призвана привлечь внимание к разнообразию живой природы. 

В рамках этой кампании по ходу предстоящего Гран При Японии поребрик во втором повороте перекрасят в желто-черные цвета. Одновременно внутри гоночного кольца установят 11 ульев. 

Комментируя свой новый проект, Феттель рассказал в социальных сетях: «Мы все знаем пчелу, это знаменитое насекомое. Она черно-желтая – и служит отличным послом нашей кампании. 

Наша идея в том, чтобы подчеркнуть важность природного разнообразия. Мы говорим не только о пчелах, а обо всех насекомых. Пчел мы выделили лишь для того, чтобы с их помощью донести наш посыл». 

Презентация программы пройдет на «Сузуке» в четверг – Себ пригласил на это мероприятие всех пилотов и боссов команд. 

«Всегда приятно приезжать на эту трассу, – объяснил четырехкратный чемпион. – Это лишь начало наших инициатив. В дальнейшем по всему миру появится больше черно-желтых поребриков, а на трассах возникнут новые места для жизни насекомых. 

Мы должны защищать разнообразие природы. Эта тема близка моему сердцу, и сейчас я хочу привлечь к ней внимание».

Фернандо Алонсо, который сменил Феттеля в команде Aston Martin, в нынешнем сезоне семь раз поднялся на подиум Гран При. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Что мировые СМИ написали о Гран При Сингапура
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре

Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре

Формула 1
Гран При Японии

Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре

McLaren продлила контракт с Пиастри до 2026 года

McLaren продлила контракт с Пиастри до 2026 года

Формула 1

McLaren продлила контракт с Пиастри до 2026 года McLaren продлила контракт с Пиастри до 2026 года

Хорнер: Red Bull провалилась в Сингапуре вовсе не из-за директивы о гибких крыльях

Хорнер: Red Bull провалилась в Сингапуре вовсе не из-за директивы о гибких крыльях

Формула 1
Гран При Сингапура

Хорнер: Red Bull провалилась в Сингапуре вовсе не из-за директивы о гибких крыльях Хорнер: Red Bull провалилась в Сингапуре вовсе не из-за директивы о гибких крыльях

Себастьян Феттель Больше от
Себастьян Феттель
Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»

Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»

Формула 1
Гран При Японии

Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку» Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»

Вольфа не впечатлил рекорд Макса. Хилл его урезонил

Вольфа не впечатлил рекорд Макса. Хилл его урезонил

Формула 1
Гран При Италии

Вольфа не впечатлил рекорд Макса. Хилл его урезонил Вольфа не впечатлил рекорд Макса. Хилл его урезонил

«Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей

«Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей

Формула 1

«Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей «Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей

Самое важное:

Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины

Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины

F1 Формула 1
Гран При Японии

Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины

Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре

Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре

F1 Формула 1
Гран При Японии

Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре

«Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull

«Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull

F1 Формула 1
Гран При Японии

«Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull «Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull

Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»

Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»

F1 Формула 1
Гран При Японии

Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку» Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.