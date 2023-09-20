Поребрики во втором повороте «Сузуки» перекрасят ради Феттеля и пчел
Экологический проект бывшего гонщика, получивший название «Жужжащий поворот», возьмет старт в рамках предстоящего Гран При Японии
Себастьян Феттель ушел из Формулы 1 в конце прошлого сезона, одержав за карьеру 53 Гран При – в исторической летописи рекордов этот результат уступает только достижениям Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.
Сейчас немец порой садится за руль машин Ф1 на исторических шоу, но куда больше внимания уделяет различным природоохранным инициативам. Одна из них – «Жужжащий поворот» – призвана привлечь внимание к разнообразию живой природы.
В рамках этой кампании по ходу предстоящего Гран При Японии поребрик во втором повороте перекрасят в желто-черные цвета. Одновременно внутри гоночного кольца установят 11 ульев.
Комментируя свой новый проект, Феттель рассказал в социальных сетях: «Мы все знаем пчелу, это знаменитое насекомое. Она черно-желтая – и служит отличным послом нашей кампании.
Наша идея в том, чтобы подчеркнуть важность природного разнообразия. Мы говорим не только о пчелах, а обо всех насекомых. Пчел мы выделили лишь для того, чтобы с их помощью донести наш посыл».
Презентация программы пройдет на «Сузуке» в четверг – Себ пригласил на это мероприятие всех пилотов и боссов команд.
«Всегда приятно приезжать на эту трассу, – объяснил четырехкратный чемпион. – Это лишь начало наших инициатив. В дальнейшем по всему миру появится больше черно-желтых поребриков, а на трассах возникнут новые места для жизни насекомых.
Мы должны защищать разнообразие природы. Эта тема близка моему сердцу, и сейчас я хочу привлечь к ней внимание».
Фернандо Алонсо, который сменил Феттеля в команде Aston Martin, в нынешнем сезоне семь раз поднялся на подиум Гран При.
Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»
Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку» Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»
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Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»
Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку» Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»
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