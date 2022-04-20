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Формула 1 Новости

Поребрики в Имоле станут проблемой для новых машин Ф1?

Вполне вероятно, что гонщикам придется изменить подход к прохождению трека в сравнении с прошлым сезоном

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Поребрики в Имоле станут проблемой для новых машин Ф1?
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Европейская часть нового сезона Формулы 1 ознаменуется приездом чемпионата в грядущие выходные на классический автодром в Имоле – и поребрики на итальянской трассе будут гораздо более агрессивными, чем на новых треках, где серия уже побывала в предыдущие полтора месяца.

В прошлые годы пилотам приходилось довольно сильно атаковать поребрики, чтобы показать максимально быстрое время круга. Однако сейчас они будут вынуждены немного изменить подход. Поскольку на новых автомобилях большинство прижимной силы генерируется из-за воздушного потока, создаваемого под днищем, коллективам приходится сильнее прижимать свои болиды к земле. Соответственно, уменьшение дорожного просвета повышает возможность «прочиркать» днищем поребрики при использовании того же стиля пилотирования, что и годом раньше. При этом команды вряд ли захотят поднимать свои машины, потому что это повлияет на скорость болида.

Один из инженеров сказал Motorsport.com: «На старте гонки в прошлом сезоне Льюису Хэмилтону в первом повороте пришлось выехать на поребрик, дабы избежать столкновения с Максом Ферстаппеном. И если бы такое повторилось сейчас, то днище на машине британца сильно бы помялось».

Главный инженер Alfa Romeo Хеви Пухолар также считает, что пилотам придется изменить свой подход к пилотированию в Имоле. «Очевидно, мы принимаем это во внимание, – сказал Пухолар. – И это может быть сдерживающим фактором. Нужно быть очень осторожным в некоторых аспектах – это касается и настройки машины, и того, как используется пространство трассы. Так что это может оказать влияние на весь уик-энд».

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