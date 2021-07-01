Поражения заставили Хэмилтона больше работать на симуляторе

Льюис Хэмилтон среди прочего известен тем, что не любит проводить время за рулем симулятора. В результате для виртуальных заездов команда использует нескольких менее известных гонщиков – а британец, по собственному признанию, за год проезжает на симуляторе в среднем два десятка кругов.

Однако в этом году ситуация изменилась. Ранее напарник британца Валттери Боттас уже рассказывал, как после открывавшего сезон Гран При Бахрейна (где Хэмилтон одержал победу, но самой быстрой машиной явно был болид Red Bull) провел достаточно длинную серию испытаний с использованием симулятора. Не остался в стороне и семикратный чемпион мира: он провел немало времени за рулем виртуального болида на неделе перед недавнимГран При Штирии – и вновь уделил время симулятору в минувший вторник.

«Не могу сказать, что наслаждался этой работой, – заявил действующий чемпион журналистам на пресс-конференции в рамках Гран При Австрии. – Вдобавок мое появление там стало результатом нескольких неудачных гонок.

Я приехал оценить, каким образом могу помочь команде лучше подготовиться к очередным гонкам. По ходу этих испытаний была пара приятных моментов – но не таких, чтобы они могли резко изменить расклад сил. Хотя в целом у меня остались позитивные ощущения.

Я продолжу держать плотный контакт с людьми на базе – ведь другие пилоты выполняют огромную массу работы на симуляторе. И нам важно иметь с ними максимально надежную коммуникацию – чтобы мы могли быстро и эффективно пробовать какие-то решения».