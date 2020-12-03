Поражение от Расселла ударит по репутации Боттаса? Отвечает Валттери

Валттери Боттас проиграл Льюису Хэмилтону все четыре их совместных сезона в Mercedes. В этот уик-энд финн впервые с 2016 года будет в одной команде с другим пилотом – Джорджем Расселлом.

Расселл дебютирует за Mercedes, выступая экстренной заменой Хэмилтону. И Боттас признает, что поражение от Джорджа будет вредно для его имиджа.

«Трудно сказать, какой скорости ждать от Льюиса, – сказал Боттас. – Он хорошо знает команду, но сейчас у нас не та машина, которую он тестировал, много нового.

Даже не знаю, что тут сказать. Конечно, если он меня опередит, это будет не слишком хорошо для меня. Если у меня будет нормальная гонка и он побьет меня в равной борьбе. Конечно, я попытаюсь этого избежать.

Но я не думаю о таких вещах. Я стараюсь мыслить позитивно, мотивировать себя. Таков мой настрой».