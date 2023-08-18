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«Пора перестать мечтать о победах и подиумах». Сайнс призвал Ferrari к здравомыслию

Испанец вступил в заочную дискуссию с Лукой ди Монтедземоло, заявив, что его команде нужно концентрироваться на реальных задачах, если уж ее машина не позволяет большего

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
Соавтор:
Мэтт Кью
Карлос Сайнс, Ferrari, с сотрудниками команды

После серьезных предсезонных ожиданий Ferrari столкнулась на старте чемпионата с неприятной реальностью: ее машина не позволяла навязать борьбу Red Bull, а зачастую уступала на трассах и соперникам из Mercedes и Aston Martin.

Первую половину сезона команда завершила на четвертой строчке Кубка конструкторов – если в квалификациях дела ее пилотов шли еще более-менее неплохо, то в гонках лишь Шарлю Леклеру удалось завоевать несколько призовых кубков, а Карлос Сайнс и вовсе попал на подиум только однажды, в бельгийском спринте.  

Недавно бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло сказал, что для Ferrari недостойно радоваться третьему месту. По мнению Сайнса, такой подход, бытовавший в Маранелло десятилетиями, стоит пересмотреть с учетом реалий Ф1. 

«Нам следует концентрироваться на возможностях машины, – объяснил гонщик. – Во второй половине чемпионата важно сделать максимум того, что в наших силах. 

Нужно зарабатывать как можно больше очков и перестать постоянно ожидать побед и подиумов. Куда важнее выступать стабильно и регулярно опережать главных соперников».

Говоря о первой части чемпионата, Карлос добавил: «Начало сезона принесло нам большое разочарование: стало понятно, что Red Bull удалось значительно оторваться, и навязать им борьбу едва ли возможно. 

Мы рассчитывали, что машина окажется быстрее, а пелотон – более плотным. Но в реальности нас ожидали частые взлеты и падения. На каких-то этапах мы могли сражаться за третье место, а на других оказывались только восьмыми.

Причем порой такие изменения определялись всего одной десятой секунды, столь плотной оказалась борьба. Понятно, что для Ferrari третье и восьмое места отличаются очень сильно. Но нам надо просто принять, что сейчас мы сражаемся именно в этой группе. 

Если на каком-то Гран При наш максимум – это борьба за пятую позицию, значит, надо радоваться, если получилось завоевать ее. В этом сезоне важно постоянно добиваться своего максимума».

Сам Сайнс занимает в чемпионате пилотов седьмое место – он заработал очки на всех этапах, за исключением австралийского, где потерял место в десятке из-за штрафа.  

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