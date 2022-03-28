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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Пора ли отказаться от DRS? Мнение пилотов после Джидды

Лидеры гонки сошлись на том, что отказываться от системы рано, но, возможно, ее эффективность излишне возросла

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Пора ли отказаться от DRS? Мнение пилотов после Джидды
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По ходу Гран При Саудовской Аравии мы могли наблюдать многочисленные атаки с использованием тактики открытия прорези в заднем антикрыле и не менее многочисленные контратаки с применением все той же системы DRS.

В частности, именно DRS стала решающим инструментом в борьбе между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером за победу в гонке. Вечером в Джидде Ферстаппен признал, что иначе обогнать соперника не смог бы.

«Без DRS я бы никогда не обогнал Леклера, – сказал Ферстаппен. – Да, на некоторых трассах обгонять проще, на других сложнее. Но вот прямо сейчас, если бы не было DRS, я бы не выиграл гонки».

Несмотря на поражение, Леклер не стал призывать к отмене системы.

«Я думаю, следует пока оставить систему DRS, иначе гонки будут скучны, – заявил гонщик Ferrari. – Да, следовать вплотную за машиной соперника стало легче, но не на столько, чтобы отменить DRS. Это вопрос стратегии построения обороны и планирования атаки. Я получаю от этого удовольствие».

Напарник Леклера по Скудерии Карлос Сайнс признался, что несмотря на пользу от системы, эффективность DRS на машинах 2022 года, возможно, избыточна.

«Преследовать соперника стало проще, но вместе с тем снизился и эффект слип-стрима, – поделился своими ощущениями Сайнс. – Так что теперь без тех трех-четырех десятых секунды преимущества, что дает DRS на прямых, обгоны почти невозможны.

Но я не против того, чтобы эффективность DRS была снижена. Сейчас она так велика, что для многих обгоны стали слишком простыми».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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