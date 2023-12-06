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«Попытки запугать и женоненавистничество». Сьюзи Вольф ответила на обвинения

Управляющий директор серии F1 Academy заявила, что «глубоко оскорблена» попытками FIA отыскать в ее действиях нарушения внутренних регламентов

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
Обновлено
Сьюзи Вольф на церемонии Autosport Awards

Вольф вместе со своим супругом Тото оказалась в центре внимания во вторник поздно вечером, когда FIA объявила о начале расследования по признакам конфликта интересов – в частности, возможности утечки внутренней информации FOM. 

В спортивном руководстве Ф1 не называли никаких имен, но из развития события однозначно следует, что речь идет о главе Mercedes F1 Тото Вольфе и его жене Сьюзи, которая в последнее время возглавляла новый женский чемпионат F1 Academy. 

Шотландка имела доступ к закрытым данным – и, как предположили гоночные папарацци, передавала ее супругу, чтобы обеспечить Mercedes конкурентное преимущество над соперникам по Формуле 1. 

Сьюзи отреагировала на эту историю очень резкой публикацией в социальных сетях. 

«Я глубоко оскорблена, но, к сожалению, вовсе не удивлена публичными обвинениями, прозвучавшими сегодня вечером, – написала она. – Прискорбно, что под сомнение ставится моя честность, причем таким образом, что возникает ощущение, будто обвинения основаны на попытках запугать и женоненавистническом поведении – и сосредоточены на моем семейном положении, а не моих способностях.

За свою карьеру в автоспорте я сталкивался и преодолевал множество препятствий, и я не позволю этим необоснованным обвинениям запятнать мою преданность и страсть к серии F1 Academy».

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, и его супруга Сьюзи

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, и его супруга Сьюзи

Она продолжила: «Будучи женщиной, я столкнулась в нашем спорте с множеством проблем, но готова и дальше разрушать барьеры и прокладывать путь к успеху для будущих поколений с непоколебимой уверенностью.

Я самым решительным образом отвергаю эти обвинения».

В своем сообщении Сьюзи явно делает отсылку к недавним событиям, связанным со вновь избранным президентом FIA Мохаммедом Бин Сулайемом. После вступления того в должность репортеры раскопали старое интервью чиновника, где тот говорит о «нелюбви к женщинам, которые думают, что умнее мужчин».

Федерации пришлось делать по этому поводу специальное заявление, в котором те слова назвали не соответствующими нынешним взглядам своего главы. 

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