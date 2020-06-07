Попов высмеял Формулу 1 из-за расписания гонок-2020

Российский комментатор Формулы 1 Алексей Попов дал жесткую оценку последним событиям в чемпионате. В своем подкасте «Гаснут огни» журналист высмеял команды и всю Формулу 1 за неготовность изменить расписание Гран При.

«Меня добило расписание уик-эндов, – заявил Попов. – Целиком, минута-в-минуту как всегда. Я не знаю, о каком сокращении расходов мы говорим. Первые свободные заезды. Вторые свободные заезды. Третьи свободные заезды. В первой гонке в Австрии. И во второй гонке в Австрии. В первой гонке в Англии. И во второй гонке в Англии.

То есть команды проводят на этом автодроме полный гоночный уик-энд – и через пять дней опять, два раза по полтора часа, еще тренируются, чтобы донастроить свои блестящие болиды. И еще час в субботу. И потом квалификацию – точно такую же. Как сказал Хорнер, Mercedes стремится исключить малейшую вариабельность [результатов]».

В качестве позитивного примера для Формулы 1 Попов привел США. Там организаторы серии NASCAR отказались от свободных заездов и квалификаций перед этапами. Пилоты сразу отправлялись в гонку без каких бы то ни было тренировок.