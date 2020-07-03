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Формула 1 / Комментарий

Попов сравнил Квята с Леклером. И понял: они выступали на одном уровне

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Попов сравнил Квята с Леклером. И понял: они выступали на одном уровне
3 июл. 2020 г., 09:25

Российский комментатор Формулы 1 сопоставил переход Даниила в Red Bull с дебютом Шарля в Ferrari

Гоночный комментатор Алексей Попов провел параллель между Квятом и Леклером. Журналист пришел к выводу, что два этих пилота одинаково начали карьеру, но затем россиянина подвела его команда. Вот что сказал комментатор в эфире телеканала «Матч ТВ»:

«Если говорить про Квята и сравнивать его с Леклером, то у француза все шло по нарастающей. В первый же год в Формуле 1 его посадили в Sauber. Две гонки он провел не очень, затем начал выступать отлично. Едет отлично до конца сезона, а потом его берут в Ferrari.

Но партнером у него был Маркус Эрикссон. Хороший пилот, но не очень. Квят сразу попал в Toro Rosso совсем молодым пацаном. Там он справляется с давлением и попадает в основную команду. За год привозит два пьедестала. В первый год набирает больше очков, чем Риккардо.  

У Квята все шло по нарастающей до того, как его выгнали. Формально — за две ошибки подряд. Причем в Китае это была ошибка Феттеля. А в Сочи Даня сам ошибся. Но кто не ошибается? Сенна, Шумахер, Алонсо, Хэмилтон? Квят попал под раздачу потому, что надо было посадить Ферстаппена. Если бы Леклера убрали после четырех гонок и посадили Джовинацци? Но в Ferrari так не сделали, а в Red Bull сделали».

История с Квятом, которую описал Попов, произошла в 2016 году. Шарль Леклер выступает в Ferrari в настоящий момент.

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Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин

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