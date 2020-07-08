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Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено

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Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено
8 июл. 2020 г., 06:39

Российский комментатор Формулы 1 призвал унять всеобщие обвинения в расизме

Комментатор Формулы 1 на российском телевидении Алексей Попов высказался на тему коленопреклонения. Этот жест совершили 14 гонщиков Ф1 перед стартом Гран При Австрии в Шпильберге. Спортсмены сделали это в рамках акции по борьбе с расизмом. Еще шесть пилотов отказались вставать на одно колено, но надели на себя майки с надписью «Остановите расизм».

«Мне очень не нравится вся эта тема, которая развивается вокруг протестов и прочего, — заявил Попов в 67-м выпуске подкаста «Гаснут огни». — Я предполагаю, что у всех гонщиков была одинаковая мотивация: все гонщики против расизма. Да и мало людей я знаю, которые за расизм. Другое дело, что когда тебя фактически принуждают вставать на колено — это несколько странно и многих может отвадить.

Но дело даже не в этом. В NASCAR люди объясняли, что, встав на колено во время национального гимна своей страны, они показывают несогласие со своей системой — той самой, которая притесняет темнокожих, при которых полициях их убивает и так далее. Согласие высказывают американские граждане во время американского гимна.

Поэтому когда люди со всех стран мира приезжают в Австрию, которая не имела никакого отношения к рабовладению, не имела колоний, почему нужно проявлять неуважение к австрийскому гимну? Если честно, я не знаю.

Так или иначе кто захотел, тот это сделал. А кто счел, что нужно проявить уважение к жертвам расизма, но при этом не вставать на колено во время гимна другой страны, они сделали это. Навешивать ярлыки на тех, на других и на третьих совершенно неправильно и непродуктивно. Эту тему надо закрыть.  

У меня такое ощущение, что в глобальной прессе — и у нас, и за границей — под любым твитом любого пилота оказывается важным, в каких церемониях он принимал участие и что он там сделал или не сделал. Мне кажется, пора закончить со взаимными обвинениями, кто расист, кто не расист, кто антирасист.

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Еще раз повторюсь: естественно, любой нормальный человек против расизма, против угнетения одной расы или одной национальности или одного пола другим. Дополнительно делать из этого вещь, которая сталкивает людей и заставляет их еще больше полемизировать, мне кажется, что это не очень правильно.

Я просто объясняю сразу, почему вот Алексей вы не рассказывали половину Гран при о том, кто что сделал. Ребят, это спорт. Мы собрались посмотреть гонку. И, к счастью, мы ее посмотрели».

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