Попов предложил запретить радио в Формуле 1

Комментатор Формулы 1 на российском телевидении Алексей Попов придумал, как сделать гонки менее предсказуемыми. Для этого участникам нужно запретить пользоваться радиосвязью. Такую мысль Попов высказал в своем подкасте «Гаснут огни».

«Чем в менее идеальные условия ставят эти мультимиллиардные коллективы, тем интереснее нам смотреть гонки. Им приходится импровизировать, – рассказал Попов. – С моей точки зрения, нужен полный запрет на телеметрию. Полный запрет на радиосвязь.

И ничего страшного не случится, если сгорит вдруг мотор. Ну сгорит и сгорит: всю жизнь в Формуле 1 горели моторы и ничего не случалось».

Сейчас гонщики Формулы 1 регулярно общаются с инженерами по радио: специалисты то и дело подсказывают пилотам, в какой режим перевести двигатель, стоит ли изменить баланс тормозов и как именно скорректировать пилотаж, чтобы не стереть шины раньше времени.

Команды и гонщики объясняют необходимость постоянной радиосвязи заботой о безопасности. По их словам, без возможности что-то сообщить пилоту тот теряет контроль над происходящим и подвергает себя риску. Алексей Попов призвал не верить этим словам.

«Почему все болельщики так яростно защищают то, что говорят в PR-службах команд, я не очень понимаю, – заявил комментатор. – Не надо верить, что это идет на пользу гонкам. Это идет на пользу командам – но не гонкам.

На примере NASCAR мы видим, что делают люди на пользу гонкам. NASCAR сейчас очень здорово работает: вообще без тренировок и квалификаций. Сели – поехали. И ничего. Аварии есть, но не больше, чем было».