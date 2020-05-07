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Формула 1 / Комментарий

Попов предложил Формуле 1 проводить тройные гонки

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Попов предложил Формуле 1 проводить тройные гонки
Автор:
, шеф-редактор
7 мая 2020 г., 16:26

Комментатор Ф1 на российском телевидении придумал, как провести 15 этапов в 2020 году

Спортивный комментатор Алексей Попов озвучил вариант идеального календаря Формулы 1 на сезон-2020. Журналист предложил проводить короткие строенные гонки. 

«Я бы не побоялся проводить короткие гонки. Двойные гонки и в субботу, и в воскресенье, –заявил Попов в интервью РИА Новости. – Надо максимально использовать возможности каждого автодрома. Если проводить две гонки подряд, то один этап – это езда по часовой стрелке, а другой – против. Естественно, только там, где это возможно. 

Как выглядят трассы Формулы 1 в обратном направлении:

В итоге получается, что в одном месте мы, по сути, имеем две абсолютно разные трассы. А дальше путем нехитрого подсчета мы понимаем, что для того, чтобы уложиться в коммерческую квоту в 15 этапов, организаторам потребуется порядка семи автодромов. 

А если проводить не по две, а по три гонки, то и того меньше. Такой своеобразный спартанский вариант». 

В качестве места проведения возможных Гран При комментатор выбрал ближневосточные страны: ОАЭ, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. В случае с Саудовской Аравией Попова не смутило ни отсутствие в этой стране трассы, которая могла бы принять гонку, ни регулярные казни, которые здесь проводят. 

«Я считаю, что было бы правильнее облюбовать два-три автодрома, например, на Ближнем Востоке, где есть условия, – объяснил Алексей Попов. – [Там] скорость распространения коронавируса оставляет возможность проводить соревнования. Отличные автодромы в Абу-Даби и Бахрейне. 

Есть великолепная трасса в Катаре. Там, правда, никогда не проходили гонки Формулы-1, но в сложившейся ситуации это не так принципиально. Саудовская Аравия давно рвется в мир больших гонок. Сейчас у них есть шанс заявить о себе и попасть в свиту Королевы автоспорта».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Антон Погорельский

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