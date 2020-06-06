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Формула 1 / Комментарий

Попов потребовал отменить диктат команд в Формуле 1

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Попов потребовал отменить диктат команд в Формуле 1
Автор:
, шеф-редактор
6 июн. 2020 г., 10:00

Российский комментатор Ф1 раскритиковал нынешний метод принятия решений в чемпионате

Комментатор Формулы 1 на российском телевидении Алексей Попов подверг резкой критике современный принцип утверждения правил в чемпионате мира. В подкасте «Гаснут огни» журналист объяснил, что с этим не так и, по сути, поддержал Берни Экклстоуна, который всегда настаивал на диктатуре организаторов Ф1.

«Я надеюсь, что этим закончится диктат команд. Давно пора ему положить конец, – оценил Попов провал недавней идеи по введению квалификационных гонок с перевернутой стартовой решеткой. – Я надеюсь, что в будущем Формула 1 будет принимать [правила] сама и ставить [участников] перед фактом.

Каким бы не было это решение, оно должно исходить из Формулы 1 и должно быть обосновано. Чейз Кэри должен объяснить, почему он так видит. Мы можем согласиться, можем не согласиться.

Но не потому, что так видит один из руководителей команд. У него есть интерес, чтобы его команде было лучше – и его нельзя в этом упрекнуть. Тото Вольф совершенно прав с его точки зрения».

Так Алексей Попов отреагировал на запрет коротких гонок по субботам со стороны Mercedes. Все остальные команды были готовы поддержать эксперименты с форматом уик-энда, но чемпионский коллектив выступил против. В результате Liberty Media даже не стала проводить формальное голосование по этому вопросу: идея провалилась.

«Если Росс Браун готовит машину и хочет убрать всю аэродинамику, пусть объяснит, почему он перед задними колесами убирает кусок днища, – добавил Попов. – Действительно ли из-за этого будет меньше турбулентности и грязного воздуха, действительно ли проще будет обгонять в 2021-м году.  

Руководство должно брать ответственность на себя – как это происходит в NASCAR. Там были приняты ряд решений. Они были мгновенно проведены. И сейчас [этапы] так и происходят.

Конечно, приехать в соседний штат за час-полтора до гонки намного проще, чем всю эту махину везти через несколько границ. Но тем важнее было бы жестко принимать решения, а не бесконечно коллегиально это [забалтывать] во всяких подкомитетах и подкомиссиях.

Лебедь, рак и щука никогда не смогут договориться. Если им не придать вектор движения, то ничего не будет».

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Пример NASCAR показал: при наличии одного центра принятия решений чемпионат может быстро реагировать на меняющиеся условия. В условиях карантина, когда командам и гонщикам нельзя проводить вместе много времени, высший дивизион NASCAR изменил правила гоночных уик-эндов. В Кубке полностью отменили все тренировки и квалификацию.

Остались только гонки, стартовая позиция в которых определялась по жребию. Такой механизм не повлиял на зрелищность соревнований: этапы Кубка NASCAR остались столь же интересными и непредсказуемыми как раньше. А за победу боролись те же пилоты, что и до карантина. В Формуле 1 не стали следовать примеру американского первенства. На всех предстоящий Гран При участники Ф1 проведут все тренировки и квалификации в полном объеме.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Антон Погорельский

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