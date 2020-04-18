Попов объяснил, почему в России не показывают старые гонки Формулы 1
Телеканал «Матч ТВ» не имеет права транслировать повторы Гран При прошлых лет. Такое условие прописано в контракте вещателя с чемпионатом мира
Комментатор Формулы 1 Алексей Попов рассказал, почему «Матч ТВ» не транслирует Гран При прошлых лет. Журналист озвучил причину в своем подкасте «Гаснут огни».
«Меня много спрашивают, почему мы не показываем старые гонки. Я очень законопослушный. Я не буду просто брать и в YouTube выкладывать то, у чего есть правообладатель. Если вы обратили внимание, то на пит-лейне во время свободных заездов я делаю фото, но не видео – видео делать нельзя. Я снимаю телефоном там, где можно. А тут целую гонку выкладывать ворованную?
Почему мы на телевидении не показываем? Тут надо понимать: авторские права у Формулы 1. На этом Берни и построил свою империю. Каждый раз [права на трансляцию] нужно покупать заново.
Конечно, это дешевле. Но как только гонка прошла, то буквально несколько дней её можно один раз повторить и в новостях показать. Дальше – всё; права возвращаются к FOM. И неважно, что «Матч» с 2015 года показывает Формулу 1. Люди думают, что мы можем взять любую гонку с 2015 года и повторить. Нет. Мы не можем.
Именно поэтому Формула 1 на своем официальном ютьюбе это и показывает. Она может это показывать – тут большая разница. Это не то соревнование, которое можно повторить по желанию. Естественно, я бы сам с удовольствием провел голосование, посмотрел, кому что интереснее. Но это коллекция FOM».
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Единственной легальной возможностью посмотреть эфиры старых гонок Формулы 1 остается официальный канал Ф1 в ютьюбе. Там нерегулярно выкладывают записи Гран При разных лет с англоязычным комментарием.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Антон Погорельский
Попов объяснил, почему в России не показывают старые гонки Формулы 1
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