Попов объяснил, почему в России не показывают старые гонки Формулы 1

Комментатор Формулы 1 Алексей Попов рассказал, почему «Матч ТВ» не транслирует Гран При прошлых лет. Журналист озвучил причину в своем подкасте «Гаснут огни».

«Меня много спрашивают, почему мы не показываем старые гонки. Я очень законопослушный. Я не буду просто брать и в YouTube выкладывать то, у чего есть правообладатель. Если вы обратили внимание, то на пит-лейне во время свободных заездов я делаю фото, но не видео – видео делать нельзя. Я снимаю телефоном там, где можно. А тут целую гонку выкладывать ворованную?

Почему мы на телевидении не показываем? Тут надо понимать: авторские права у Формулы 1. На этом Берни и построил свою империю. Каждый раз [права на трансляцию] нужно покупать заново.

Конечно, это дешевле. Но как только гонка прошла, то буквально несколько дней её можно один раз повторить и в новостях показать. Дальше – всё; права возвращаются к FOM. И неважно, что «Матч» с 2015 года показывает Формулу 1. Люди думают, что мы можем взять любую гонку с 2015 года и повторить. Нет. Мы не можем.

Именно поэтому Формула 1 на своем официальном ютьюбе это и показывает. Она может это показывать – тут большая разница. Это не то соревнование, которое можно повторить по желанию. Естественно, я бы сам с удовольствием провел голосование, посмотрел, кому что интереснее. Но это коллекция FOM».

Единственной легальной возможностью посмотреть эфиры старых гонок Формулы 1 остается официальный канал Ф1 в ютьюбе. Там нерегулярно выкладывают записи Гран При разных лет с англоязычным комментарием.