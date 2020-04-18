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Формула 1 / Новость

Попов объяснил, почему в России не показывают старые гонки Формулы 1

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Попов объяснил, почему в России не показывают старые гонки Формулы 1
Автор:
, шеф-редактор
18 апр. 2020 г., 12:47

Телеканал «Матч ТВ» не имеет права транслировать повторы Гран При прошлых лет. Такое условие прописано в контракте вещателя с чемпионатом мира

Комментатор Формулы 1 Алексей Попов рассказал, почему «Матч ТВ» не транслирует Гран При прошлых лет. Журналист озвучил причину в своем подкасте «Гаснут огни». 

«Меня много спрашивают, почему мы не показываем старые гонки. Я очень законопослушный. Я не буду просто брать и в YouTube выкладывать то, у чего есть правообладатель. Если вы обратили внимание, то на пит-лейне во время свободных заездов я делаю фото, но не видео – видео делать нельзя. Я снимаю телефоном там, где можно. А тут целую гонку выкладывать ворованную? 

Почему мы на телевидении не показываем? Тут надо понимать: авторские права у Формулы 1. На этом Берни и построил свою империю. Каждый раз [права на трансляцию] нужно покупать заново. 

Конечно, это дешевле. Но как только гонка прошла, то буквально несколько дней её можно один раз повторить и в новостях показать. Дальше – всё; права возвращаются к FOM. И неважно, что «Матч» с 2015 года показывает Формулу 1. Люди думают, что мы можем взять любую гонку с 2015 года и повторить. Нет. Мы не можем. 

Именно поэтому Формула 1 на своем официальном ютьюбе это и показывает. Она может это показывать – тут большая разница. Это не то соревнование, которое можно повторить по желанию. Естественно, я бы сам с удовольствием провел голосование, посмотрел, кому что интереснее. Но это коллекция FOM».

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Единственной легальной возможностью посмотреть эфиры старых гонок Формулы 1 остается официальный канал Ф1 в ютьюбе. Там нерегулярно выкладывают записи Гран При разных лет с англоязычным комментарием.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Антон Погорельский

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