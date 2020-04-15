Попов и его коллеги. Кто комментирует Формулу 1 в разных странах

Алексей Попов, Россия

Алексей Попов, комментатор Формулы 1 в России

Формула 1 и Алексей Попов в России – почти синонимы. Он комментирует гонки с 1991 года, успев за это время сменить несколько телеканалов, к которым переходили права на трансляции. В карьере комментатора случалось несколько перерывов, последний из которых пришелся на сезоны 2007 и 2008 годов, но для огромной части болельщиков Ф1 в России трансляции гонок ассоциируются именно с его голосом.

В последние годы Попов работает в паре с Натальей Фабричновой (на главном фото статьи), а отдельные тренировки комментирует Владимир Башмаков.

Эрнст Хаусляитнер, Австрия

Эрнст Хаусляитнер (справа) на стартовой решетке с Алексом Вурцем (слева) и Педро де ла Росой Фото: Райнер Шлегельмильх

На протяжении 40 лет австрийские болельщики Формулы 1 смотрели трансляции в компании легендарного журналиста Хайнца Прюллера. В 2009 году он отошел от дел, уступив место в комментаторской кабине канала ORF Эрнсту Хаусляитнеру.

Хаусляитнер ведет в эфире ORF спортивные программы, а также регулярно комментирует лыжные гонки, но наибольшую известность он приобрел именно благодаря Формуле 1. В паддоке Эрнст почти постоянно работает с Алексом Вурцем, который начал свою телевизионную карьеру еще с Прюллером.Экс-пилота Ф1 в кабинке периодически сменяют его коллеги Карл Вендлингер, Кристиан Клин и бывший гонщик Ф3 Роберт Лехнер.

В Австрии именно дуэт Хаусляитнера и Вурца ассоциируется с трансляциями Ф1. Не в последнюю очередь благодаря их коллективному чувству юмора. В 2014 году они даже стали лауреатами престижной австрийской телевизионной премии Remi – как раз в категории «любимый ведущий».

Гаэтан Виньерон и Крис Ваутерс, Бельгия

Гаэтан Виньерон и Стоффель Вандорн Фото: Гаэтан Виньерон Крис Ваутерс

В Бельгии два основных государственных языка – и Формулу 1 можно смотреть на любом из них. На французском на бесплатном канале RTBF гонки чемпионата с 1994 года комментирует Гаэтан Виньерон. Помимо Ф1 он работает и на других соревнованиях – в том числе во время чемпионатов мира по футболу. В комментаторской кабине RTBF на этапах Ф1 компанию ему составляют известные бельгийские пилоты. Ранее в паре с Гаэтаном работал Бас Леиндерс, а до начала выступлений за McLaren вторым комментатором RTBF был Стоффель Вандорн.

Чтобы смотреть Ф1 на фламандском, нужно платить. На Play Sports гонки комментирует Крис Ваутерс – звезда национального масштаба. Экс-гитарист популярной группы Closeau давно увлекся гонками и даже принимал участие в соревнованиях, выступая на машинах класса GT. Он делит комментаторскую кабинку с пишущим журналистом Гертом Вермершем. В отличие от франкоязычного Виньерона, который посещает все гонки, фламандский дуэт редко приезжает на этапы.

Режиналдо Леме, Бразилия

Комментаторы TV Globo Густаво Буэно и Режиналдо Леме Фото: Sutton Images

Формула 1 в Бразилии ассоциируется у болельщиков с голосом Режиналдо Леме. Легендарный комментатор начал телевизионную карьеру в 70-х: он работал на различных каналах на протяжении четырех десятилетий подряд в основном в паре с еще одним известным бразильским ведущим Гальвао Буэно.

Пик карьеры Леме пришелся на золотые для Бразилии времена в Формуле 1, когда Айртон Сенна и Нельсон Пике на двоих завоевали шесть титулов. Режиналдо – один из героев фильма про Волшебника. В картине Азифа Кападии комментатор представлен в роли одного из главных повествователей.

Леме ушел с Globo, которому принадлежат права на трансляции в Бразилии, в конце прошлого года, но заменить его будет очень непросто.

Фирас Нимри, Ближший Восток

Фирас Нимри

С прошлого года Формулу 1 на Ближнем Востоке показывает MBC Action, который вещает сразу в 22 странах арабского мира. Принимая во внимание тот факт, что впервые с 2014 года за право смотреть Ф1 в регионе теперь не надо платить, выходит, что у комментатора Ф1 Фираса Нимри сейчас одна из самых многочисленных аудиторий в мире.

Уроженец Иордании стал ведущим комментатором Ф1 в регионе в 2009 году. Болельщикам он известен благодаря отличному знанию истории чемпионата: Нимри – обладатель огромной коллекции печатных журналов об автоспорте и моделей машин различных категорий.

Дэвид Крофт, Великобритания

Дэвид Крофт, комментатор Sky Sports Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Ведущий комментатор британского Sky Sports Дэвид Крофт – один из самых влиятельных обозревателей в мире. Вместе с постоянным напарником по репортажам Мартином Брандлом Крофти вещает не только на огромную аудиторию подписчиков Sky в Великобритании, но и на другие страны. Дело в том, что озвучку у британцев приобретают и вещатели других регионов. К примеру, Крофта и Брандла слушают телезрители на таких важных для Ф1 рынках, как Австралия и США. Не говоря уже о миллионах тех фанатов, кто смотрит нелегальные стримы Sky в интернете.

Главным комментатором Ф1 на Sky Крофт стал в 2012 году, когда канал приобрел права на трансляции Гран При. До этого Дэвид работал на BBC Radio 5, где комментировал разные виды спорта от футбола до дартс – благодаря которому, кстати, во многом и стал популярен. В эфире Sky Крофти даже проводил турнир по дартсу среди пилотов Ф1.

Габор Вебер, Венгрия

Габор Вебер (слева)

Формулу 1 в Венгрии комментирует бывший симрейсер и журналист Габор Вебер. Начав карьеру с компьютерных гонок, Вебер переключился на настоящие и дважды выиграл национальный кубок Renault Clio, а потом и Еврокубок SEAT Leon. В 2012 году Габор даже принял участие в шести этапах WTCC, выступая в одной команде с известным венгерским гонщиком Норбертом Михелицем.

Комментировать гонки он начал еще в 2002 году в качестве приглашенного эксперта, а основным ведущим стал в прошлом сезоне. Теперь Вебер работает в паре с Мате Уйвари, который до этого был репортером канала M4 на пит-лейне.

Хейко Вассер и Саша Роос, Германия

Хейко Вассер Фото: Heiko Wasser Саша Роос, Sky Deutschland Фото: Sascha Roos

У немецких телезрителей есть выбор: либо смотреть Формулу 1 бесплатно на RTL вместе рекламой, либо подписаться на Sky Sports.

На RTL гонки комментирует устоявшийся дуэт Хейко Вассера и Кристиана Даннера, который стартовал в трех с половиной десятках гонок в 80-х. Вассер начал комментировать гонки в 1993 году, сначала с Йохеном Массом – его затем сменил в кабине Даннер. С тех пор этот дуэт работает на Ф1 почти неизменно, хотя самым известным представителем RTL в чемпионате является известный своими яркими нарядами репортер Кай Эбель. Экспертами на RTL подрабатывают Тимо Глок и Нико Росберг.

На платном Sky Sports ведущим комментатором является Саша Роос. Он сменил в этой роли Жака Шульца в 2013 году и долгое время работал в паре с Марком Зурером. Швейцарец, однако, не стал продолжать сотрудничать со Sky в сезоне-2019, и теперь в качестве экспертов вместе с Роосом попеременно работают Ник Хайдфельд и Ральф Шумахер.

Йенс Хансен, Дания

Йенс Хансен и Том Кристенсен

Главный комментатор Ф1 на датском телевидении – Йенс Хансен. Для бывшего журналиста роль комментатора – это почти хобби. У Йенса есть и вполне «обычная» работа: он директор департамента по связям со СМИ компании Danish Crown, занимающейся переработкой свинины и говядины. Основным комментатором Ф1 Хансен стал в 2009 году, когда трансляции перешли на платный канал.

Хансен также работает в комментаторской кабине с экс-пилотами: первым победителем «24 часов Ле-Мана» из Дании Джоном Нильсеном и абсолютным рекордсменом суточного марафона Томом Кристенсеном.

Антонио Лобато, Испания

Пило HRT Formula One Team Педро де ла Роса и комментатор Антонио Лобато Фото: Sutton Images

Антонио Лобато постоянно комментирует гонки в Испании с 2004 года, сменив за это время четыре канала: Telecinco, Antena 3, La Sexta и Movistar. Он пропустил сезоны 2016 и 2017 годов, но вернулся в эфир в 2018-м, когда трансляции вновь перешли к Movistar.

Поскольку на дебютные годы Лобато в качестве комментатора пришлись главные победы главного испанского гонщика, Антонио известен тем, что горячо поддерживал в эфире Фернандо Алонсо, порой не слишком лестно отзываясь о его соперниках.

Вместе с Антонио гонки комментируют экс-пилот Ф1 Педро де ла Роса и известный испанский инженер Тони Кукарелла.

Карло Ванцини и Роберто Кинкеро, Италия

Карло Ванцини, Sky Italia Фото: Sutton Images Интервью Роберто Кинкеро с Шарлем Леклером Фото: Ferrari

Как и на многих других крупных европейских рынках, в Италии Формулу 1 сейчас можно смотреть только на платном канале. Трансляции ведет итальянское подразделение Sky Sports, а ведущими комментаторами являются Карло Ванцини и Роберто Кинкеро.

Ванцини – бывший спортсмен, но не гонщик. Карло – горнолыжник, который после окончания профессиональной карьеры перебрался на телевидение, где первое время освещал только соревнования в своей дисциплине. С развитием карьеры Ванцини переключился и на другие виды спорта, включая Ф1, о которой рассказывал на радио. Его первая гонка в качестве комментатора – Гран При Великобритании 2007 года.

Визитная карточка Ванцини – протяжное восклицание «Fuchsia!» в качестве реакции на лучшие (фиолетовые или «цвета фуксии» на технических мониторах) сектора пилотов в квалификации. Он же в прошлом году наградил Шарля Леклера прозвищем «il predestinato» или «избранный».

Вместе с Ванцини и Кинкеро, которые работают в эфире все сессии Ф1, квалификации и гонки комментирует также Марк Жене.

Пьер Уд и Бертран Уль, Канада

Бертран Уль Фото: Bertrand Houle Пьер Уд и Лэнс Стролл Фото: Пьер Уд

В Канаде Ф1 можно смотреть на двух языках – французском и английском. Но если TSN закупает звуковую дорожку у британского Sky Sports, то франкоязычные комментаторы RDS – местные.

Бертран Уль и Пьер Уд в разные годы работали в команде организаторов Гран При Канады, но еще в конце 80-х начали сотрудничать с RDS.

Хайнин Чжан, Китай

Хайнин Чжан

Хайнин Чжан начал работать гоночным комментатором с 1997 года, освещая как национальные, так и международные серии. Вместе с еще одним известным комментатором из Китая Юнъюном Панем, который сейчас является одним из руководителей автодрома в Шанхае, он был приглашен комментировать самый первый Гран При Китая в 2004 году для собравшихся на трибунах зрителей.

Чжан – не только комментатор, но и гонщик. Он нередко принимает участие в местных соревнованиях. В Китае, где автогонки пока являются сравнительно молодым видом спорта, Чжан является еще и пропагандистом, ратующим за безопасное вождение на общественных дорогах.

Фернандо Торнелло, Латинская Америка

Фернандо Торнелло (справа)

Трансляции Формулы 1 в Латинской Америке в наши дни кардинально отличаются от того, какими они были в девяностых. Национальные вещатели окончательно уступили место региональным каналам, которые работают сразу на несколько стран. Первый подобный проект запустила сеть PSN на рубеже веков. Наклейки с логотипом телеканала украшали машины Гастона Маццакане во время его выступлений за Minardi и Prost, но проект вскоре закрылся.

С сезона-2002 права на трансляции во многих странах Лантинской Америки перешли к FOX Sports. Программы и вещание происходит из Аргентины, где у Ф1 одна из самых многочисленных армий болельщиков благодаря наследию Хуана-Мануэля Фанхио. Его соотечественник Фернандо Торнелло теперь комментирует гонки для болельщиков почти всей Латинской Америки – за исключением Бразилии.

За многие годы Торнелло успел поработать со многими другими комментаторами. В настоящий момент ему ассистируют Луис Мануэль Лопес и главный редактор латиноамериканской версии Motorsport.com Диего Мехиа.

Олав Мол, Нидерланды

Макс Ферстаппен и Олав Мол

Свою карьеру комментатора легенда голландского телевидения Олав Мол начал в 1984 году в качестве спикера на трассе в Зандфорте. Радиоведущий одной из местных станций и гоночный фанат комментировал гонку Ф1 для собравшихся на трибунах болельщиков – причем, делал это на немецком языке, поскольку за голландский отвечал его более опытный коллега.

Дебют Мола на телевидении состоялся в 1991 году на Гран При Монако. С тех пор он является неизменным комментатором Ф1 – на какой бы канал ни переходили трансляции, Мол переходил вместе с ними. По-настоящему общенациональную известность он приобрел уже в последние годы – конечно, благодаря Максу Ферстаппену. Эмоциональная – и в добавление к этому приправленная нецензурщиной – речь Мола на финише Гран При Испании 2016 года принесла ему награду за лучший комментарий.

Анджей Боровчук, Польша

Анджей Боровчук и Миколай Сокол комментировали Ф1 в Польше в 2006 году и теперь снова работают вместе

На польском Eleven Sports сразу квартет комментаторов, которые работают по парам, чередуясь в разных сочетаниях от гонки к гонке.

Самый опытный из них – Анджей Боровчук, который был польским голосом Ф1 в самый важный для страны период: годы выступлений Роберта Кубицы. На TV4 и Polsat он комментировал гонки с 2004 по 2015 годы, а в целом с темой знаком еще с 80-х. В «советские» годы Боровчук писал репортажи, порой выезжая на гонки. Сейчас Анджей совмещает комментирование с работой пресс-атташе Ралли Польша – самого крупного автоспортивного соревнования, проводимого в стране.

Помогают Боровчуку совсем молодой Михал Гасировски, а также журналисты Филип Капица и Миколай Сокол. Последний комментировал Ф1 еще в 2006-м году, когда Кубица дебютировал в чемпионате, вместе с Боровчуком – в прошлом сезоне, когда Роберт вернулся в Ф1 после долгого перерыва, дуэт комментаторов возродился.

Серхан Аджар, Турция

Серхан Аджар

Будучи инженером по образованию, Серхан Аджар совмещает работу комментатором Формулы 1 с должностью директора по продажам компании Lamp83. Она производит осветительных приборов. Ранее Серхан был спортивным директором турецкой федерации автоспорта.

С голосом Аджара болельщики Ф1 в Турции смотрят гонки уже два десятка лет – и он настолько любим фанатами, что когда права на трансляции переходят от одного канала к другому, руководители телекомпаний даже не задумываются о том, что комментировать гонки может кто-то другой.

Ники Йуурсела, Финляндия

Ники Йуурсела

Ники Йуурсела стал главным комментатором Формулы 1 в Финляндии в начале сезона-2017, сменив другого известного обозревателя Оскари Саари. Ники до этого работал на крупном финском телеканале Yle, где комментировал хоккей и легкую атлетику, но затем перешел на MTV3/C More, которая владеет правами на трансляции Ф1. Автогонки – давняя страсть Йуурселы. Больше того: родители будущего комментатора назвали его в честь Ники Лауды!

В комментаторской кабине Йуурселе помогают бывший пилот Тони Виландер, а также известный инженер Осси Оикаринен, работавший в Arrows, Toyota, BMW Sauber и Ferrari. Периодически к ним присоединяются Мика Сало и молодой гонщик Ааро Ваинио.

Жюльен Фебро, Франция

Жюльен Фебро, Canal+

С 2013 года, когда права на трансляции приобрел платный Canal+, основными комментаторами Ф1 во Франции стали журналист Жюльен Фебро, ранее работавший корреспондентом L'Equipe, и чемпион мира 1997 года Жак Вильнев. Периодически, когда канадец отлучается погоняться в Euro NASCAR, в комментаторской кабине его заменяет Франк Монтаньи. В качестве сторонних экспертов Canal+ подключает к работе Жана Алези и Лоика Дюваля, а в прошлом году на телевидении подрабатывал Эстебан Окон.

Одна из фишек Фебро, которая вполне могла бы пригодиться и его коллегам – перед тем, как гаснут стартовые огни, он говорит зрителям «услышимся в первом повороте» и не комментирует происходящее на протяжении нескольких десятков секунд, предоставляя зрителям возможность следить за стартом под звуки моторов.

Михаэль Штойбле, Швейцария

Михаэль Штойбле

Михаэль Штойбле комментирует Формулу 1 в Швейцарии с 1992 года. Последние 20 лет он работает на бесплатном канале SRF, которому принадлежат права на трансляции, а с этого года ему ассистирует тезка Михаэль Винманн. На некоторых гонках дуэту Михаэлей помогает экс-пилот Ф1 Марк Зурер, который несколько лет подряд комментировал Ф1 на немецком Sky.

Казухито Каваи, Япония

Казухито Каваи, Fuji TV Фото: Sutton Images

Формулу 1 в Японии можно смотреть как на одном из каналов Fuji TV, так и на стриминговом сервисе DAZN.

На Fuji TV основным комментатором является Казухито Каваи – пресс-атташе Honda в Ф1 еще в 80-х. Работать на телевидении он начал в 1988-м в качестве репортера на пит-лейне. Каваи обладает редким для Японии качеством – у него очень хороший разговорный английский, что до сих пор большая редкость даже для пишущих журналистов из этой страны. Еще один комментатор Дзюн Имамия, который работал в этом качестве с сезона-1976, умер в прошлом году.

Каваи комментирует гонки вместе с бывшим боссом Bridgestone в Ф1 Хирохиде Хамасимой и экс-инженером Honda Матояси Мироваки. На DAZN Формулу 1 комментируют Сигенори Огура и редактор Motorsport.com Кен Танака.