Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В пятницу Alfa Romeo объявила, что вместо нефтяной компании Orlen ее титульным спонсором в новом сезоне Ф1 станет зарегистрированное на Кюрасао онлайн-казино Stack. Там уже пообещали «серию всемирных перфомансов и событий в рамках календаря Ф1».

По своей деятельности Stack ничем не отличается от других подобных контор. Но у нее есть своя особенность: сейчас владельцы тотализатора втянуты судебный процесс. Один из основателей компании по имени Кристофер Фримен, который покинул проект на ранней стадии, пытается отсудить 400 миллионов долларов у своих бывших партнеров Эда Крэвена и Биджана Теграни.

Есть ощущение, что стороны намерены превратить разбирательство в звездное шоу, так как в качестве свидетелей туда уже вызваны «посол бренда», канадский поп-певец Дрейк и представители футбольного «Эвертона» – Stake оказывает им спонсорскую продержку.

Крэвен и Теграни уже назвали выдвинутые обвинения «несерьезными» и «доказуемо ложными».

Теперь есть вероятность, что «всемирным перфомансом» с участием Alfa Romeo станет как раз упомянутый суд…