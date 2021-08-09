«Понял, что могу». 15 кругов, которые изменили Норриса

Несмотря на впечатляющую карьеру, несомненные успехи в Ф1 и любовь болельщиков, Ландо Норрис, по собственному признанию, долгое время испытывал серьезную неуверенность в себе.

Пилот почему-то вбил себе в голову, что даже накопив определенный опыт, он все равно остается для звезд спорта молодым и недостаточно умелым соперником, с которым можно особенно не считаться на трассе.

Справиться с этой психологической проблемой Ландо во многом помогла недавняя гонка в Австрии. Там Норрис оказался на пути Льюис Хэмилтона, прорывавшегося наверх после неудачной квалификации.

На протяжении 15 кругов пилот McLaren сдерживал соперника, действуя практически безупречно. Семикратному чемпиону удалось выйти вперед, только когда в команде Норриса сочли, что дальнейшая оборона помешает самому Ландо, так как приведет к нежелательному износу шин.

После финиша Льюис отдельно похвалил молодого соотечественника за грамотные и очень умелые действия.

По признанию Ландо, те 15 кругов оказались очень важными для него, позволив переступить через мешавшую прежде психологическую черту.

«Думаю, это был ценный опыт, – отметил Норрис на пресс-сессии для избранных СМИ. – И он точно поможет мне в будущем, когда я вновь столкнусь с подобной историей.

Меня обнадеживает тот факт, что теперь я смогу соперничать с Льюисом и брать верх нал ним в различных ситуациях.

Конечно, одного этого недостаточно, чтобы выигрывать гонки и достичь величия. Такие вещи не происходят мгновенно. Но теперь у меня есть уверенность, что в похожем положении я что-то смогу противопоставить Льюису».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, преследует Ландо Норриса, McLaren MCL35M, в Шпильберге Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Гонщик добавил, что на пользу ему пошло еще и то обстоятельство, что спор с Хэмилтоном шел за вторую позицию в пелотоне.

«Ты ведешь борьбу с Mercedes, со Льюисом, а это чуть большее давление, – объяснил 21-летний британец. – Я с первого дня соперничаю с другими людьми на трассах, и когда кто-то позади тебя кто-то более быстрый, ты всегда ощущаешь прессинг. Он в том, что нельзя допустить ошибку, да и не только.

Вдобавок, в Австрии мы спорили за второе или третье место, а это лишь усиливает давление. Не могу сказать, что все было совершенно иначе из-за того, что мы боролись именно с Льюисом. Но я сказал себе: "О, боги. Что же мне теперь делать?".

Я понимал, что он один из лучших пилотов мира и даже Формулы 1, но все же какой-то особенной разницы из-за этого не было.

Понятно, что он рассчитывал на любую возможность и думал, как побыстрее обогнать меня. И любая моя помарка повышала его шансы – больше, чем если бы мы боролись с любым другим соперником.

Это заставляет тебя делать все еще точнее, концентрироваться еще больше. И мне это удавалось на протяжении почти 20 кругов, после чего я решил сконцентрироваться на собственной гонке и просто пропустил его.

Эта история очень обнадежила меня и придала уверенности. Теперь я знаю, что если мне вновь предстоит бороться с Льюисом, Максом или кем угодно, то я хорошо справлюсь с этим.

Не стану говорить, что я не допускаю ошибок под прессингом – понятно, что такие моменты тоже будут. Но я смогу ехать быстро и не ошибусь так уж легко, не отдам свою позицию за просто так».

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Льюис Хэмилтон, Mercedes, и Ландо Норрис, McLaren Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Мелочи делают вас сильнее»

Однако эта перемена в Ландо стала не единственной по ходу сезона-2021. Результаты гонщика значительно выросли вместе со скоростью McLaren, и это тоже помогло ему.

Подиум в Имоле стал первым шагом, а отличное выступление и еще один призовой кубок в Монако подтвердили, что пилот вышел на качественно новый уровень.

Уже упомянутая гонка в Австрии принесла Норрису еще одно третье место. Кроме того, он смог заработать очки в 15 гонках подряд, что стало абсолютным рекордом McLaren – и лишь таранный удар Валттери Боттаса на старте в Венгрии прервал эту серию.

«В этом сезоне уже произошло много всего, и уровень моей внутренней уверенности определенно стал выше, – сказал гонщик. – Думаю, это очень здорово для меня.

После нескольких первых Гран При мне удалось сделать хороший шаг вперед. У меня хорошо получались квалификации, гонки, у нас был темп. Имола и другие гонки здорово помогли мне в плане уверенности.

Это те самые мелочи, которые делают вас сильнее. Австрия была еще одной такой, она позволила мне поверить: "Ага, а ведь я могу еще вот это и вот это".

Это вера в себя, уверенность в своих силах. Ведь прежде я всегда нервничал, боясь оказаться в ситуации, в которой никогда не был прежде.

Когда ты проходишь через подобное, ты словно доказываешь самому себе, что кое на что способен. И все это собирается вместе, повышая уверенность.

Да, есть еще опыт – ты постоянно узнаешь что-то новое. Но наступает момент, когда именно уверенность позволяет тебе продолжать движение вперед. Путь, ведущий в Ф1, очень сложен, и его тоже надо преодолевать похожим образом.

Для меня именно в этом сезоне все сложилось воедино. Конечно, остаются кое-какие вопросы, но по сравнению с прошлым годом, с моими первыми гонками в Ф1, это совершенно другой уровень. Мои внутренние ощущения намного лучше».

Стартовая авария в Венгрии прервала серию результативных финишей Ландо Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Льюис как пример для подражания

Примечательно, что изменения происходят не только в самом Ландо, но и вокруг него. В этом году в Сильверстоуне было очень четко видно, что для местных болельщиков уже существует не один только Льюис.

«Оранжевая армия» фанатов Норриса осаждала сувенирные лавки, а на одной из трибун даже был целый сектор для членов его киберклуба.

Несмотря на недавнее продление контракта, завершение карьеры Хэмилтона уже маячит на горизонте – и тогда именно Ландо станет новым кумиром для всей страны (хотя тут ему, скорее всего, составит конкуренцию Джордж Расселл).

Говоря о растущей популярности, пилот McLaren признался: «Никак не могу к этому привыкнуть.

До сих пор испытываю удивление, раздумывая об этом. Пять-шесть лет назад мне очень хотелось добиться чего-то такого: видеть на трибунах множество людей в моих кепках и майках, с флагами [киберкоманды Норриса] Quadrant и чем-то таким.

Но ты никогда не веришь, что подобное действительно произойдет. Потому случившееся просто невероятно, и пока я только свыкаюсь с этим».

Он добавил: «В этих вопросах очень хорош Льюис. Он уже давно освоил такую тему. Он использует своих поклонников – причем использует в хорошем смысле, – чтобы что-то менять, влиять на определенные вещи.

Мне тоже удавалось подобное с Quadrant – с кампанией психологической помощи и благотворительными проектами на моих стримах. Я учусь задействовать своих фанатов и направлять их, чтобы чего-то достигать – надеюсь, что полезных вещей.

Но мне нужно постигать, как с максимальной пользой использовать свою ситуацию. Речь не только о том, как добиваться максимума в самой Ф1 – но и о том, как преуспеть за ее пределами, используя фанатскую базу.

Это приятное ощущение, которое крайне сложно представить, не ощутив. Просто невероятное.

Надеюсь, мы сможем расти и становиться сильнее. Посмотрим, чему я смогу научиться, но хочется оказывать более серьезное влияние, как это делает Льюис».

На гоночной трассе Хэмилтон уже преподал – вольно или невольно – хороший урок своему молодому сопернику. Но, похоже, и вне автодрома подход Льюиса тоже по душе Норрису. Интересно посмотреть, что из всего этого получится через несколько лет.

Ландо Норрис, McLaren Фото: Стивен Ти / Motorsport Images