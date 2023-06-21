«Понимал, что не прав, но не мог отказать Ferrari». Откровения экс-пилота Ф1

Сезон 2009 года в составе Ferrari начинали Кими Райкконен и Фелипе Масса. Однако летом бразилец оказался на грани жизни и смерти, когда по ходу квалификации венгерского Гран При ему в шлем попала пружина, отлетевшая от Brawn Рубенса Баррикелло.

Сначала Массу заменил Лука Бадоер, который больше десяти лет оставался тес-пилотом Скудерии. Но результаты 40-летнего итальянца, давно не имевшего гоночной практики, не удовлетворили команду – и после Гран При Бельгии в Маранелло из Force India перешел Джанкарло Физикелла. Его приглашение стало результатом отличного выступления: в Спа гонщик стартовал с поула и финишировал вторым за Кими.

В недавнем выпуске подкаста Beyond The Grid Физикелла, которому в январе этого года исполнилось 50 лет, вспомнил те события и дал им оценку с высоты своего нынешнего опыта.

«Это произошло вскоре после финиша гонки, – вспомнил пилот давнюю историю. – Мой менеджер сказал: "Джанкарло, это твой шанс. Ты только сядь и не удивляйся. Ferrari приглашает тебя на пять заключительных гонок сезона".

Конечно, нам пришлось всерьез постараться, чтобы все уладить с Force India, [главой этой команды] Виджеем Мальей и Ferrari. Но ради такой возможности стоило постараться.

Два дня спустя, во вторник, он позвонил и сказал: "Джанкарло, завтра в Маранелло тебя будет ждать Стефано Доменикали". Я поехал, переговорил со Стефано (главой Ferrari в тот период – прим.ред.), потом встретился с Виджеем. Он показал себя с лучшей стороны и позволил перейти к соперникам».

Стоит отметить, что в 2009 году у Ferrari была не самая быстрая машина. За исключением Спа, команда не выиграла ни одной гонки и финишировала лишь четвертой в Кубке конструкторов. При этом на F60 стояла новомодная система рекуперации энергии, которой не было на Force India VJM02.

«Решение было сложным, – признался Физикелла. – В тот момент Force India была весьма сильна. Я понимал, что мне придется пилотировать совсем другую машину, причем практически без подготовки. Тесты по ходу сезона уже были под запретом.

У Ferrari стояли KERS и регулятор положения переднего крыла, все эти системы были новыми для меня. Головой я понимал, что переходить в Ferrari неправильно, но выступления за команду были моей мечтой с детских лет.

Вдобавок, моя карьера уже подходила к концу. Так что я согласился без раздумий».

Завершив карьеру в Ф1 в конце 2009-го, Джанкарло Физикелла до сих пор защищает цвета Скудерии в гонках GT Фото: Balaton Park

Перед дебютом в Монце Ferrari организовала 100-километровую ознакомительную сессию в формате съемочного дня.

«Управлять этой машиной надо было совершенно иначе, – рассказал гонщик. – Переключать передачи вниз требовалось позже. Мой стиль был совсем другим, обычно я переключался в момент торможения. А тут инженеру приходилось в каждом повороте подсказывать мне, как оперировать KERS и передним крылом, когда включать передачи.

Сама машина тоже была не особенно быстрой, даже несмотря на победу Кими в Спа. Так что завершение моего сезона вышло сложным. Нор могу лишь повторить – я мечтал об этом долгое время.

Я до сих пор остаюсь гонщиком Ferrari, потому рад, что в тот момент сделал этот выбор».

Физикелла выступил за Скудерию на пяти этапах, не заработав ни одного очка. После этого он завершил карьеру в Больших Призах и перешел в соревнования на выносливость.