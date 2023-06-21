«Понимал, что не прав, но не мог отказать Ferrari». Откровения экс-пилота Ф1
В самом конце карьеры Джанкарло Физикелла получил возможность провести несколько гонок за рулем алой машины. Сейчас он признал, что для него было бы лучше не делать этого
Сезон 2009 года в составе Ferrari начинали Кими Райкконен и Фелипе Масса. Однако летом бразилец оказался на грани жизни и смерти, когда по ходу квалификации венгерского Гран При ему в шлем попала пружина, отлетевшая от Brawn Рубенса Баррикелло.
Сначала Массу заменил Лука Бадоер, который больше десяти лет оставался тес-пилотом Скудерии. Но результаты 40-летнего итальянца, давно не имевшего гоночной практики, не удовлетворили команду – и после Гран При Бельгии в Маранелло из Force India перешел Джанкарло Физикелла. Его приглашение стало результатом отличного выступления: в Спа гонщик стартовал с поула и финишировал вторым за Кими.
В недавнем выпуске подкаста Beyond The Grid Физикелла, которому в январе этого года исполнилось 50 лет, вспомнил те события и дал им оценку с высоты своего нынешнего опыта.
«Это произошло вскоре после финиша гонки, – вспомнил пилот давнюю историю. – Мой менеджер сказал: "Джанкарло, это твой шанс. Ты только сядь и не удивляйся. Ferrari приглашает тебя на пять заключительных гонок сезона".
Конечно, нам пришлось всерьез постараться, чтобы все уладить с Force India, [главой этой команды] Виджеем Мальей и Ferrari. Но ради такой возможности стоило постараться.
Два дня спустя, во вторник, он позвонил и сказал: "Джанкарло, завтра в Маранелло тебя будет ждать Стефано Доменикали". Я поехал, переговорил со Стефано (главой Ferrari в тот период – прим.ред.), потом встретился с Виджеем. Он показал себя с лучшей стороны и позволил перейти к соперникам».
Стоит отметить, что в 2009 году у Ferrari была не самая быстрая машина. За исключением Спа, команда не выиграла ни одной гонки и финишировала лишь четвертой в Кубке конструкторов. При этом на F60 стояла новомодная система рекуперации энергии, которой не было на Force India VJM02.
«Решение было сложным, – признался Физикелла. – В тот момент Force India была весьма сильна. Я понимал, что мне придется пилотировать совсем другую машину, причем практически без подготовки. Тесты по ходу сезона уже были под запретом.
У Ferrari стояли KERS и регулятор положения переднего крыла, все эти системы были новыми для меня. Головой я понимал, что переходить в Ferrari неправильно, но выступления за команду были моей мечтой с детских лет.
Вдобавок, моя карьера уже подходила к концу. Так что я согласился без раздумий».
Завершив карьеру в Ф1 в конце 2009-го, Джанкарло Физикелла до сих пор защищает цвета Скудерии в гонках GT
Фото: Balaton Park
Перед дебютом в Монце Ferrari организовала 100-километровую ознакомительную сессию в формате съемочного дня.
«Управлять этой машиной надо было совершенно иначе, – рассказал гонщик. – Переключать передачи вниз требовалось позже. Мой стиль был совсем другим, обычно я переключался в момент торможения. А тут инженеру приходилось в каждом повороте подсказывать мне, как оперировать KERS и передним крылом, когда включать передачи.
Сама машина тоже была не особенно быстрой, даже несмотря на победу Кими в Спа. Так что завершение моего сезона вышло сложным. Нор могу лишь повторить – я мечтал об этом долгое время.
Я до сих пор остаюсь гонщиком Ferrari, потому рад, что в тот момент сделал этот выбор».
Физикелла выступил за Скудерию на пяти этапах, не заработав ни одного очка. После этого он завершил карьеру в Больших Призах и перешел в соревнования на выносливость.
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