Пончики в Голливуде. Ф1 провела демо-заезды в Лос-Анджелесе

В показательных заездах приняли участие Валттери Боттас, Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен и Александр Элбон, которому довелось впервые покрутить «пончики» на машине Формулы 1. Гонщики проехали рядом с известными достопримечательностями, включая Голливудскую «Аллею Славы» и Театр «Долби», где проводятся церемонии «Оскар».

Между Ферстаппеном, Риккардо и Боттасом провели конкурс на самые эффектные «пончики» – победил финн.

Фото с заездов от Red Bull Racing:

Слайдер Список Александр Элбон, Red Bull Racing 1 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Александр Элбон, Red Bull Racing 2 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Александр Элбон 3 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Александр Элбон 4 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Александр Элбон 5 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен, Red Bull Racing 6 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен, Red Bull Racing 7 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен, Red Bull Racing 8 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен, Red Bull Racing 9 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен, Red Bull Racing 10 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен, Red Bull Racing 11 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен, Red Bull Racing 12 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен, Red Bull Racing 13 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен, Red Bull Racing 14 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен, Red Bull Racing 15 / 15 Фотограф: Red Bull Content Pool

Часть заездов транслировалась в прямом эфире. Запись можно посмотреть на канале Ф1 на YouTube:

Следующий Фестиваль Ф1 состоится перед Гран При Бразилии, он будет посвящен Айртону Сенне.

«Когда пытаешься работать, но Боттас не может прекратить крутить "пончики" снаружи твоего офиса».