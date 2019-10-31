Пончики в Голливуде. Ф1 провела демо-заезды в Лос-Анджелесе
Накануне Гран При США на Голливудском бульваре прошел Фестиваль Формулы 1, куда свои машины привезли Mercedes, Red Bull и Renault.
В показательных заездах приняли участие Валттери Боттас, Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен и Александр Элбон, которому довелось впервые покрутить «пончики» на машине Формулы 1. Гонщики проехали рядом с известными достопримечательностями, включая Голливудскую «Аллею Славы» и Театр «Долби», где проводятся церемонии «Оскар».
Между Ферстаппеном, Риккардо и Боттасом провели конкурс на самые эффектные «пончики» – победил финн.
Фото с заездов от Red Bull Racing:
Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Александр Элбон
Фотограф: Red Bull Content Pool
Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Александр Элбон
Фотограф: Red Bull Content Pool
Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Александр Элбон
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Часть заездов транслировалась в прямом эфире. Запись можно посмотреть на канале Ф1 на YouTube:
Следующий Фестиваль Ф1 состоится перед Гран При Бразилии, он будет посвящен Айртону Сенне.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
Пончики в Голливуде. Ф1 провела демо-заезды в Лос-Анджелесе
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