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Формула 1 / Новость

Пончики в Голливуде. Ф1 провела демо-заезды в Лос-Анджелесе

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Пончики в Голливуде. Ф1 провела демо-заезды в Лос-Анджелесе
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31 окт. 2019 г., 13:45

Накануне Гран При США на Голливудском бульваре прошел Фестиваль Формулы 1, куда свои машины привезли Mercedes, Red Bull и Renault.

В показательных заездах приняли участие Валттери Боттас, Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен и Александр Элбон, которому довелось впервые покрутить «пончики» на машине Формулы 1. Гонщики проехали рядом с известными достопримечательностями, включая Голливудскую «Аллею Славы» и Театр «Долби», где проводятся церемонии «Оскар».

Между Ферстаппеном, Риккардо и Боттасом провели конкурс на самые эффектные «пончики» – победил финн.

 

Фото с заездов от Red Bull Racing:

Слайдер
Список

Александр Элбон, Red Bull Racing

Александр Элбон, Red Bull Racing
1/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Александр Элбон, Red Bull Racing

Александр Элбон, Red Bull Racing
2/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Александр Элбон

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Александр Элбон
3/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Александр Элбон

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Александр Элбон
4/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Александр Элбон

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Александр Элбон
5/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
6/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
7/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
8/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
9/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
10/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
11/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
12/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
13/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
14/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
15/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Часть заездов транслировалась в прямом эфире. Запись можно посмотреть на канале Ф1 на YouTube:

 

 

Следующий Фестиваль Ф1 состоится перед Гран При Бразилии, он будет посвящен Айртону Сенне.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

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