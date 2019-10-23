«Поначалу чувствуешь себя слабее». Квят об особенностях трассы в Мексике

Для Даниила Квята этап в Мехико станет лишь третьим в карьере. Выступая за Red Bull в 2015-м, россиянин финишировал здесь четвертым, а годом спустя он собрал в Мексике ворох проблем и показал свой худший результат на финише, став 18-м.

«Сильнее всего мексиканский Гран При впечатлил меня в первый год, эта трасса и толпы болельщиков, – цитирует Квята пресс-служба Toro Rosso. – Две недели назад мы были в Японии, где тоже особенные болельщики, но в Мексике всё иначе. Во время парада пилотов на стадионе стоит просто невероятный шум, толпа ревет, все аплодируют, атмосфера потрясающая.

Что касается самой трассы, она в основном состоит из медленных поворотов, требующих активной работы рулем. Конфигурация довольно техничная, есть несколько среднескоростных шикан, а на очень длинной прямой мы достигаем высочайших скоростей. Важнее всего, что такое сочетание делает гонку захватывающей – именно это имеет значение. Если гонка классная, это значит, что трасса хороша для пилотов, и мы на пределе проходим каждый поворот.

Разреженный воздух на высоте влияет на силовую установку и аэродинамику, лобовое сопротивление здесь ниже. Это значит, что мы можем достигать максимальных скоростей, но при этом устанавливать на машинах высокий уровень прижимной силы.

Я помню, как приехал в Мехико впервые и обратил внимание на высоту [над уровнем моря] – в первые пару дней ты чувствуешь себя немного слабее, но потом привыкаешь, и это нормально. Было бы неплохо потренироваться в таких условиях, но у нас вообще нет на это времени, потому что это особенно напряженная часть сезона со множеством путешествий и длительными перелетами.

В целом, мне нравится этот уик-энд, у меня связаны с этим этапом хорошие воспоминания, пару лет назад [в 2015-м] я добился здесь хорошего результата, финишировав четвертым. В Мехико мы всей командой устраиваем традиционный ужин, и приятно, что по мере приближения к концу сезона вне трассы все уже более расслабленные».

Квят не зарабатывал очков в четырех последних Гран При и сейчас занимает 13-е место в чемпионате пилотов.