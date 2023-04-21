Помощник Алонсо сделал прогноз о будущем Переса
По мнению Педро де ла Росы, ожидания о скором отказе Red Bull от сотрудничества с мексиканским гонщиком могут и не оправдаться
В 2011 году, когда Серхио Перес проводил свой первый сезон в Ф1 за рулем Sauber, Педро де ла Роса был запасным пилотом команды и даже подменял молодого коллегу, когда тот попал в серьезную аварию в Монако.
Сейчас завершивший карьеру де ла Роса работает в Aston Martin с Фернандо Алонсо – а Перес выступает за Red Bull. Его нынешний контракт действует до конца 2024 года, и почти все в паддоке уверены, что по истечению этого срока мексиканец покинет команду.
Считается, что в Милтон-Кинсе могут вновь усадить за руль Даниэля Риккардо или же перевести из AlphaTauri Юки Цуноду, тогда как Перес, которому к тому моменту будет уже 35 лет, едва ли удержится в Red Bull.
Де ла Роса не согласился с такой позицией. «Я считаю, что он должен остаться в Red Bull и останется там, – объяснил испанец свою точку зрения в подкасте F1 Nation. – С тех пор, как его взяли Red Bull, он становится сильнее и сильнее с каждой гонкой».
Педро добавил: «Его пример показывает, как непросто адаптироваться в топ-команде Ф1 и осваиваться за рулем новой машины, особенно в момент смены регламента».
Очень немногим гонщикам по силам прийти в команду, сесть за руль незнакомой машины – и сразу же начать показывать результаты. Большинству необходимо какое-то время на адаптацию. Причем обычно подстраивается сам пилот.
И мне кажется, что Серхио здесь – один из лучших примеров. Он действительно смог изменить машину в соответствии со своими требованиями. Сейчас я вижу, что он едет очень здорово. Настолько, что Red Bull, как мне кажется, не станет его менять».
За два с небольшим года в составе «Быков» Перес выиграл четыре Гран При. Минувший сезон он закончил третьим в общем зачете, а в нынешнем занимает второе место, уступая 15 очков своему напарнику Максу Ферстаппену.
Педро де ла Роса, посол Aston Martin
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
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