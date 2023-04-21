Предыдущая / Mercedes вернула Эллисона на пост технического директора Следующая / Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Помощник Алонсо сделал прогноз о будущем Переса

По мнению Педро де ла Росы, ожидания о скором отказе Red Bull от сотрудничества с мексиканским гонщиком могут и не оправдаться

Александр Кабановский
Автор:
Помощник Алонсо сделал прогноз о будущем Переса

В 2011 году, когда Серхио Перес проводил свой первый сезон в Ф1 за рулем Sauber, Педро де ла Роса был запасным пилотом команды и даже подменял молодого коллегу, когда тот попал в серьезную аварию в Монако. 

Сейчас завершивший карьеру де ла Роса работает в Aston Martin с Фернандо Алонсо – а Перес выступает за Red Bull. Его нынешний контракт действует до конца 2024 года, и почти все в паддоке уверены, что по истечению этого срока мексиканец покинет команду. 

Считается, что в Милтон-Кинсе могут вновь усадить за руль Даниэля Риккардо или же перевести из AlphaTauri Юки Цуноду, тогда как Перес, которому к тому моменту будет уже 35 лет, едва ли удержится в Red Bull. 

Де ла Роса не согласился с такой позицией. «Я считаю, что он должен остаться в Red Bull и останется там, – объяснил испанец свою точку зрения в подкасте F1 Nation. – С тех пор, как его взяли Red Bull, он становится сильнее и сильнее с каждой гонкой».

Педро добавил: «Его пример показывает, как непросто адаптироваться в топ-команде Ф1 и осваиваться за рулем новой машины, особенно в момент смены регламента».

Очень немногим гонщикам по силам прийти в команду, сесть за руль незнакомой машины – и сразу же начать показывать результаты. Большинству необходимо какое-то время на адаптацию. Причем обычно подстраивается сам пилот. 

И мне кажется, что Серхио здесь – один из лучших примеров. Он действительно смог изменить машину в соответствии со своими требованиями. Сейчас я вижу, что он едет очень здорово. Настолько, что Red Bull, как мне кажется, не станет его менять».

За два с небольшим года в составе «Быков» Перес выиграл четыре Гран При. Минувший сезон он закончил третьим в общем зачете, а в нынешнем занимает второе место, уступая 15 очков своему напарнику Максу Ферстаппену.

Читайте также:
Педро де ла Роса, посол Aston Martin

Педро де ла Роса, посол Aston Martin

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

Mercedes вернула Эллисона на пост технического директора

Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
AMuS: в Mercedes пересмотрели программу Шумахера

AMuS: в Mercedes пересмотрели программу Шумахера

Формула 1

AMuS: в Mercedes пересмотрели программу Шумахера AMuS: в Mercedes пересмотрели программу Шумахера

Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда

Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда

Формула 1
Гран При Азербайджана

Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда

Занимательная статистика: из всей Ф1 только Цунода достиг уровня Льюиса

Занимательная статистика: из всей Ф1 только Цунода достиг уровня Льюиса

Формула 1

Занимательная статистика: из всей Ф1 только Цунода достиг уровня Льюиса Занимательная статистика: из всей Ф1 только Цунода достиг уровня Льюиса

Самое важное:

Анализ: как данные GPS позволили понять главную силу Red Bull

Анализ: как данные GPS позволили понять главную силу Red Bull

F1 Формула 1

Анализ: как данные GPS позволили понять главную силу Red Bull Анализ: как данные GPS позволили понять главную силу Red Bull

Невилль захватил лидерство на Ралли Хорватия после проколов у соперников

Невилль захватил лидерство на Ралли Хорватия после проколов у соперников

WRC WRC
Ралли Хорватия

Невилль захватил лидерство на Ралли Хорватия после проколов у соперников Невилль захватил лидерство на Ралли Хорватия после проколов у соперников

AMuS: в Mercedes пересмотрели программу Шумахера

AMuS: в Mercedes пересмотрели программу Шумахера

F1 Формула 1

AMuS: в Mercedes пересмотрели программу Шумахера AMuS: в Mercedes пересмотрели программу Шумахера

Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда

Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда Формуле 1 предсказали хаос в Баку после смены формата уик-энда

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.