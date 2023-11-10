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«Помню, была пандемия…». Алонсо раскрыл детали возвращения в Ф1 и перехода в AMR

Двукратный чемпион мира рассказал, как состоялось его возвращение в чемпионат мира – и что подтолкнуло его сменить Alpine на Aston Martin

Автор Эзель Тан
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Подиум: Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, третье место

Фернандо Алонсо ушел из Формулы 1 в конце 2018 года, устав он нескончаемых проблем McLaren Honda. Однако без Больших Призов испанец оставался недолго – уже в 2021-м он вновь вышел на старт в составе Alpine.

Затем эта история приняла еще более неожиданный поворот: двукратный чемпион мира объявил о переходе в Aston Martin, которая не блистала в тот момент, но решение оказалось верным: За рулем зеленой машины гонщик стал автором настоящей сенсации на старте нынешнего чемпионата, когда регулярно поднимался на подиум. 

Затем результаты несколько упали, но недавно Алонсо громко напомнил о себе в Сан-Паулу, где в острой дуэли с Серхио Пересом завоевал третье место.  

О том, как он оценивает события последних лет, Фернандо недавно рассказал в интервью GQ. Начал ветеран с того, почему вообще решил вернуться в Ф1 в 39-летнем возрасте. 

«На самом деле, таких мыслей у меня не было, – признался он. – В то же время, я понимал, что правила скоро изменятся, потому не отказывался окончательно от мысли о возобновлении выступлений. 

Мне казалось, что с новыми правилами все вновь может стать интересным – и хотя сам занимался другими проектами, одновременно поглядывал, что творится в Формуле 1».

Во время двухлетнего перерыва Фернандо выиграл «24 часа Ле-Мана» и стал чемпионом марафонской серии WEC в составе Toyota, а также выходил на старт «500 миль Индианаполиса» и внедорожного марафона «Дакар».

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Фото: Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team

Он продолжил: «Помню, как во время пандемии сидел дома и раздумывал, какие есть варианты на новый сезон WEC. И внезапно осознал, насколько здорово все развивается у Формулы 1. Все остальные серии столкнулись с проблемами: спонсоры уходили, гонки отменялись. А Формула 1 словно осталась островком стабильности в море пандемии, сохраняя свою силу. 

И тогда я понял, что меня ждет новый и очень непростой вызов – вернуться в Ф1 и вновь выступать там на самом высоком уровне».

Говоря о том, что подтолкнуло его после единственного сезона оставить Alpine и перейти в Aston Martin, испанец рассказал: «Я с большим уважением отношусь в Alpine, мы вместе выиграли два чемпионата, когда эта команда называлась Renault. Она навсегда останется в моем сердце, и я никогда не скажу о ней ничего плохого. 

С другой стороны, когда ты меняешь команду, то всегда начинаешь смотреть на времена круга и позиции, сравнивая новую со старой. И если прежняя позади, ты немного успокаиваешься и говоришь себе: "Я принял верное решение". В этом смысле мне будет приятно, если Alpine сейчас финиширует второй следом за победившей Aston Martin. Также я буду рад возможности сразиться с их гонщиками за место на подиуме».  

Фернандо продолжил тему перехода: «Когда Себастьян Феттель объявил о прекращении выступлений, у нас состоялся разговор с Лоренсом Строллом, чтобы обсудить возможность моего перехода к ним. 

Он очень убедительно говорил о своем проекте и тех людях, которые в нем участвуют. Ему удалось пригласить нескольких очень сильных сотрудников из других команд, талантливых конструкторов. Они достраивали новую базу: было ясно, что обещания в данном случае – это не просто слова. И факты в итоге доказали, что Лоренс был прав. 

Я пришел к мысли, что для меня переход к ни станет логичным шагом, если я хочу бороться за более высокие результаты, чем в прежней команде. И мы быстро договорились объединить усилия». 

Не дождетесь

Фернандо еще раз заверил, что недавние слухи о завершении его карьеры в Ф1, которые стали множиться на фоне осенних неудач Aston, не имеют под собой ни малейших оснований. 

«Для меня это долгосрочный проект, – объяснил двукратный чемпион. – Болельщики в социальных сетях рассуждают о том, по силам ли мне добиться 33-й победы. Сам я очень хочу сделать это, уж больно классное число. 

Я в отличной форме, я быстр и мотивирован. Мне очень нравится выступать за Aston Martin. И нет ни малейшего желания уходить».

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