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Помните, как Вольф обвинил Хорнера в страхе из-за моторов Red Bull? Кристиан ответил

Руководитель Red Bull не смог оставить без внимания слова своего коллеги из Mercedes и продолжил заочный «обмен любезностями»

Джонатан Нобл
Автор:
Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, Тото Вольф, глава команды и генеральный директор Mercedes AMG

По ходу Гран При Австрии Кристиан Хорнер предупредил Формулу 1, что важно как следует проработать регламент на силовые установки, который вступит в силу с 2026 года, чтобы из-за более мощной гибридной системы не снизилась зрелищность гонок. 

Услышав об этом, Тото Вольф поспешил объяснить слова британца тем, что в Red Bull, дескать, не в состоянии построить без помощи Honda хороший двигатель по новому регламенту, а потому лоббируют изменения. 

«Похоже, больше всего его пугает то, что их собственная программа никак не продвигается, – сказал глава Mercedes F1. – Потому, возможно, он и захотел таким образом подправить [будущий] регламент. Всегда важно задавать себе вопрос, чего в действительности хочет добиться человек, говоря о чем-то».

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Поскольку подобных пикировок в паддоке видели уже великое множество, репортеры отправились к Хорнеру и попросили его прокомментировать сказанное.

«К сожалению, это типичный Тото, которому важны только собственный выступления, – ответил руководитель Red Bull Racing. – Я же переживаю за весь спорт, а не за то, что получу сам. 

Пока еще слишком рано говорить, какие моторы будут в 2026 году хороши, а какие – нет. Для меня важнее всего, чтобы мы несли совместную ответственность в общих интересах. Мы должны работать с FIA и держателем коммерческих прав, чтобы сделать все как можно лучше. Иначе проигравшими окажутся все». 

Первые исследования, проведенные командами, показали, что новые моторы не справятся с большим уровнем лобового сопротивления современных шасси. Но у FIA нет сомнений, что конструкторы найдут нужные решения и реализуют их за оставшееся время. 

«Правила в отношении гибридных систем соответствуют изначальным задумкам, – сказал Хорнер. – Понятно, что каждый сам будет исследовать их, чтобы отыскать границы дозволенного». 

Отвечая на вопрос Motorsport.com, достаточно ли серьезно, по его мнению, FIA воспринимает эту ситуацию, Хорнер сказал: «Я считаю, что да. У них толковая команда, они знают о тех сложностях, которые ждут на пути».

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