Помните, как Вольф обвинил Хорнера в страхе из-за моторов Red Bull? Кристиан ответил
Руководитель Red Bull не смог оставить без внимания слова своего коллеги из Mercedes и продолжил заочный «обмен любезностями»
По ходу Гран При Австрии Кристиан Хорнер предупредил Формулу 1, что важно как следует проработать регламент на силовые установки, который вступит в силу с 2026 года, чтобы из-за более мощной гибридной системы не снизилась зрелищность гонок.
Услышав об этом, Тото Вольф поспешил объяснить слова британца тем, что в Red Bull, дескать, не в состоянии построить без помощи Honda хороший двигатель по новому регламенту, а потому лоббируют изменения.
«Похоже, больше всего его пугает то, что их собственная программа никак не продвигается, – сказал глава Mercedes F1. – Потому, возможно, он и захотел таким образом подправить [будущий] регламент. Всегда важно задавать себе вопрос, чего в действительности хочет добиться человек, говоря о чем-то».
Поскольку подобных пикировок в паддоке видели уже великое множество, репортеры отправились к Хорнеру и попросили его прокомментировать сказанное.
«К сожалению, это типичный Тото, которому важны только собственный выступления, – ответил руководитель Red Bull Racing. – Я же переживаю за весь спорт, а не за то, что получу сам.
Пока еще слишком рано говорить, какие моторы будут в 2026 году хороши, а какие – нет. Для меня важнее всего, чтобы мы несли совместную ответственность в общих интересах. Мы должны работать с FIA и держателем коммерческих прав, чтобы сделать все как можно лучше. Иначе проигравшими окажутся все».
Первые исследования, проведенные командами, показали, что новые моторы не справятся с большим уровнем лобового сопротивления современных шасси. Но у FIA нет сомнений, что конструкторы найдут нужные решения и реализуют их за оставшееся время.
«Правила в отношении гибридных систем соответствуют изначальным задумкам, – сказал Хорнер. – Понятно, что каждый сам будет исследовать их, чтобы отыскать границы дозволенного».
Отвечая на вопрос Motorsport.com, достаточно ли серьезно, по его мнению, FIA воспринимает эту ситуацию, Хорнер сказал: «Я считаю, что да. У них толковая команда, они знают о тех сложностях, которые ждут на пути».
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