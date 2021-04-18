Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Некорректная атака, неидеальное шасси, пит-стоп не вовремя. Боттас разложил по полочкам столкновение с Расселлом Следующая / Расселл тоже подыскал косвенного виновника аварии в Имоле
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Помните, как Макс улетел перед рестартом, а Леклер не обогнал его? Вот в чем причина

Автор:
, Редактор

Пилот Ferrari рассказал о своих мыслях и действиях в тот момент, когда лидер допустил ошибку и оказался на газоне

Помните, как Макс улетел перед рестартом, а Леклер не обогнал его? Вот в чем причина

Готовясь продолжить борьбу после периода красных флагов на Гран При Эмилии-Романьи, Макс Ферстаппен возглавлял пелотон позади автомобиля безопасности. Когда тот уже погасил огни, караван машин приблизился к двойному повороту «Ривацци». В этот момент голландец поскользнулся на сыром асфальте и вылетел на траву. 

Однако Шарль Леклер, который занимал второе место. нажал на тормоз и позволил сопернику из Red Bull вернуться на трассу. 

Motorsport.com спросил у монегаска, не думал ли он о том, чтобы вместо этого ускориться и выйти вперед.

«Я подумал об этом в какой-то момент, – признался Шарль. – Но одновременно с этим сбросил ход. И сейчас, оценивая этот эпизод. считаю это правильным решением. Ведь одно его колесо в любом случае оставалось на трассе.

Раз так, я замедлился, ведь он улетел не полностью. И я это видел. Так что мысль обогнать у меня мелькнула, но было поздно – он уже вновь был в лидерах».

В той же гонки Серхио Перес получил штраф за то, что после ошибки позади машины безопасности опередил двух соперников, которые проехали мимо. В то же время, Кими Райкконена наказали за прямо противоположные действия – он также ошибся, но после возвращения на асфальт сохранил позицию.

Читайте также:

В описываемом моменте третьим по трассе ехал Ландо Норрис. «Было очень интересно смотреть за ними, – признался британец, который на рестарте прошел Леклера и в итоге финишировал третьим. – Мне казалось, что Шарль проедет мимо.   

В какой-то момент показалось, что Макс потерял контроль над машиной, улетел, а потому Шарлю ни к чему тормозить и останавливаться – Макса уже развернуло в сторону барьера.  

Не знаю, наверное тут надо спросить тех, кто умеет точно трактовать правила. Но вообще выезд с трассы – это когда ее покинули все четыре колеса. В то же время, Макс почти остановился, то есть Леклер мог обогнать его. Одним словом, я не уверен. 

Будь я вторым в тот момент – наверное, поехал бы вперед, ведь это шанс победить. Так что риск того стоил».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Некорректная атака, неидеальное шасси, пит-стоп не вовремя. Боттас разложил по полочкам столкновение с Расселлом

Предыдущая новость

Некорректная атака, неидеальное шасси, пит-стоп не вовремя. Боттас разложил по полочкам столкновение с Расселлом

Следующая новость

Расселл тоже подыскал косвенного виновника аварии в Имоле

Расселл тоже подыскал косвенного виновника аварии в Имоле
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Алекс Калинаукас

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

33мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

33мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Алекс Калинаукас More from
Алекс Калинаукас
Перес: Теперь Red Bull почувствует, что в команде двое пилотов
Формула 1 / Новость

Перес: Теперь Red Bull почувствует, что в команде двое пилотов

Ферстаппен объяснил, почему не смог второй раз пройти Хэмилтона
Формула 1 / Новость

Ферстаппен объяснил, почему не смог второй раз пройти Хэмилтона

Хэмилтон: Думал, проиграю Ферстаппену вдвое больше Гран При Бахрейна
Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Думал, проиграю Ферстаппену вдвое больше

More from
Шарль Леклер
Авария Леклера на второй практике: фото, видео и цитаты пилота Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Авария Леклера на второй практике: фото, видео и цитаты пилота

Ferrari подарила Леклеру машину, на которой тот выиграл в Монце
Формула 1 / Новость

Ferrari подарила Леклеру машину, на которой тот выиграл в Монце

Вильнев: Сайнс – реальная угроза Леклеру
Формула 1 / Новость

Вильнев: Сайнс – реальная угроза Леклеру

More from
Ferrari
Ferrari начала новые тесты на машине 2018 года во Фьорано
Формула 1 / Новость

Ferrari начала новые тесты на машине 2018 года во Фьорано

Ferrari может обойти McLaren: вот 6 причин Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Самое интересное

Ferrari может обойти McLaren: вот 6 причин

Сайнс: Я был быстр в каждом повороте, но не проехал ни одного хорошего круга Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Сайнс: Я был быстр в каждом повороте, но не проехал ни одного хорошего круга

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.