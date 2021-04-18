Готовясь продолжить борьбу после периода красных флагов на Гран При Эмилии-Романьи, Макс Ферстаппен возглавлял пелотон позади автомобиля безопасности. Когда тот уже погасил огни, караван машин приблизился к двойному повороту «Ривацци». В этот момент голландец поскользнулся на сыром асфальте и вылетел на траву.

Однако Шарль Леклер, который занимал второе место. нажал на тормоз и позволил сопернику из Red Bull вернуться на трассу.

Motorsport.com спросил у монегаска, не думал ли он о том, чтобы вместо этого ускориться и выйти вперед.

«Я подумал об этом в какой-то момент, – признался Шарль. – Но одновременно с этим сбросил ход. И сейчас, оценивая этот эпизод. считаю это правильным решением. Ведь одно его колесо в любом случае оставалось на трассе.

Раз так, я замедлился, ведь он улетел не полностью. И я это видел. Так что мысль обогнать у меня мелькнула, но было поздно – он уже вновь был в лидерах».

В той же гонки Серхио Перес получил штраф за то, что после ошибки позади машины безопасности опередил двух соперников, которые проехали мимо. В то же время, Кими Райкконена наказали за прямо противоположные действия – он также ошибся, но после возвращения на асфальт сохранил позицию.

В описываемом моменте третьим по трассе ехал Ландо Норрис. «Было очень интересно смотреть за ними, – признался британец, который на рестарте прошел Леклера и в итоге финишировал третьим. – Мне казалось, что Шарль проедет мимо.

В какой-то момент показалось, что Макс потерял контроль над машиной, улетел, а потому Шарлю ни к чему тормозить и останавливаться – Макса уже развернуло в сторону барьера.

Не знаю, наверное тут надо спросить тех, кто умеет точно трактовать правила. Но вообще выезд с трассы – это когда ее покинули все четыре колеса. В то же время, Макс почти остановился, то есть Леклер мог обогнать его. Одним словом, я не уверен.

Будь я вторым в тот момент – наверное, поехал бы вперед, ведь это шанс победить. Так что риск того стоил».