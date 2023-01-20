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В самом конце 2021 года гоночные СМИ облетела история о странном поступке Жана Алези. На машине своего брата популярный в 90-х годах гонщик приехал к архитектурной мастерской, которой владеет его несостоявшийся зять, после чего заложил на крыльце мощную петарду.

Ее взрыв повредил дверь и оконную раму. Алези вычислили по номерам машины – их запомнил случайный свидетель – и даже на сутки отправили за решетку.

Французскому правосудию потребовалось больше года, чтобы поставить точку в этой невероятно запутанной детективной истории – хотя Жан сразу сказал, что просто хотел пошутить, но петарда, купленная им на итальянской автозаправке, оказалась неожиданно мощной. Кроме того, он сразу же заявил, что оплатит весь ущерб.

И хотя обвинение в порче имущества предусматривало возможность тюремного заключения на несколько лет, в итоге суд вообще не стал наказывать экс-пилота.

В четверг 58-летний Алези и его сын Джулиано – он тоже был на месте «преступления», но даже не выходил из машины – посетили заседание в городском суде Нима по делу о «порче чужого имущества общественно опасным способом, совершенной в условиях семейного конфликта».

Пострадавший архитектор сразу заявил, что не имеет претензий к обвиняемым, а первоначально подал заявление в полицию, просто не зная обстоятельств случившегося.

Алези, в свою очередь, сказал: «Я приношу искренние извинения, поскольку никогда в жизни не был в столь неловкой ситуации. Это просто идиотизм.

Я сам был шокирован силой этого взрыва, хотя планировал всего лишь посмеяться».

По словам адвоката Тибо де Монбриаля, у семьи Алези есть традиция совместного запуска фейерверков во время праздников. Он добавил, что в злосчастном истории с петардой француза переполняли эмоции, так как «тот впервые увидел сына после многих месяцев разлуки из-за коронавируса».

В итоге, учитывая оплату Жаном нанесенных повреждений, суд снял с него все обвинения в силу «отсутствия намерений причинить вред».

Джулиано, который участвовал в слушаниях в качестве свидетеля, в сезоне-2023 продолжит выступать в Японии, чередуя старты в Суперформуле и Super GT.