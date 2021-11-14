Помните гонщика Йеллоли? Aston Martin позвала его на тесты Ф1

В 2021 году правила Ф1 предусматривают один день для тестов новичков – заезды пройдут на трассе «Яс-Марина» на стандартных машинах 2021 года, причем параллельно команды смогут использовать свою вторую машину для испытаний 18-дюймовых шин.

Aston Martin, у которой нет собственной молодежной программы, объявила о приглашении на тесты Ника Йеллоли. Ему уже 30 лет, но по формальным условиям британский пилот подходит под статус новичка. В последний раз Ник участвовал в тестах Ф1 в 2019 году с Racing Point, а с тех пор работает в команде из Сильверстоуна на симуляторе.

Параллельно он выступает за BMW в гонках GT, одержав в прошлом году победу в «24 часах Нюрбургринга».

«Ник – хороший парень, который уже давно работает с нами, – рассказал Motorsport.com глава Aston Martin Отмар Сафнауэр. – Были и другие варианты, но мы изучили их и остановились на этом».

Ник Йеллоли, BMW M6 GT3 №10 команды Schubert Motorsport Фото: Александр Триниц

Он добавил: «Мы в любом случае не собирались привлекать призовых гонщиков. А Йеллоли помогает нам дорабатывать даже не машину, а скорее сам симулятор.

Нам важно, чтобы его программная и аппаратная части работали еще лучше. А чтобы добиться этого, важно иметь возможность сравнивать свои ощущения с реальной машиной.

Так что возможность привлечь его к тестам поможет нам. Это будет удачная возможность получить пользу от тестового дня».

Йеллоли выигрывал гонки в Формуле Renault 3.5 и серии GP3, но после единственного неудачного сезона в GP2 в 2015 году переключился на соревнования Гран Туризмо.