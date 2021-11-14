Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Парадокс Сайнса: не жалеет о Soft – хотя их хватило на 5 кругов Следующая / Норрис придумал новый формат квалификации для спринтерских этапов
Формула 1 Новости

Помните гонщика Йеллоли? Aston Martin позвала его на тесты Ф1

Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

Британец, который когда-то давно выступал в GP2 и GP3, сможет сесть за руль по ходу зимней сессии в Абу-Даби

Помните гонщика Йеллоли? Aston Martin позвала его на тесты Ф1

В 2021 году правила Ф1 предусматривают один день для тестов новичков – заезды пройдут на трассе «Яс-Марина» на стандартных машинах 2021 года, причем параллельно команды смогут использовать свою вторую машину для испытаний 18-дюймовых шин.

Aston Martin, у которой нет собственной молодежной программы, объявила о приглашении на тесты Ника Йеллоли. Ему уже 30 лет, но по формальным условиям британский пилот подходит под статус новичка. В последний раз Ник участвовал в тестах Ф1 в 2019 году с Racing Point, а с тех пор работает в команде из Сильверстоуна на симуляторе. 

Параллельно он выступает за BMW в гонках GT, одержав в прошлом году победу в «24 часах Нюрбургринга». 

«Ник – хороший парень, который уже давно работает с нами, – рассказал Motorsport.com глава Aston Martin Отмар Сафнауэр. – Были и другие варианты, но мы изучили их и остановились на этом».

Ник Йеллоли, BMW M6 GT3 №10 команды Schubert Motorsport

Ник Йеллоли, BMW M6 GT3 №10 команды Schubert Motorsport

Фото: Александр Триниц

Он добавил: «Мы в любом случае не собирались привлекать призовых гонщиков. А Йеллоли помогает нам дорабатывать даже не машину, а скорее сам симулятор. 

Нам важно, чтобы его программная и аппаратная части работали еще лучше. А чтобы добиться этого, важно иметь возможность сравнивать свои ощущения с реальной машиной.

Так что возможность привлечь его к тестам поможет нам. Это будет удачная возможность получить пользу от тестового дня».

Йеллоли выигрывал гонки в Формуле Renault 3.5 и серии GP3, но после единственного неудачного сезона в GP2 в 2015 году переключился на соревнования Гран Туризмо.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Парадокс Сайнса: не жалеет о Soft – хотя их хватило на 5 кругов
Предыдущая новость

Парадокс Сайнса: не жалеет о Soft – хотя их хватило на 5 кругов
Следующая новость

Норрис придумал новый формат квалификации для спринтерских этапов

Норрис придумал новый формат квалификации для спринтерских этапов
Загрузить комментарии
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Авария с напарником вынудила Райкконена стартовать с пит-лейна Гран При Бразилии
Формула 1

Авария с напарником вынудила Райкконена стартовать с пит-лейна

Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo
Формула 1

Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo

Формула 1 отчиталась о росте прибыли
Формула 1

Формула 1 отчиталась о росте прибыли

Ник Йеллоли Больше от
Ник Йеллоли
Русинов назвал Вантхора кандидатом на место в экипаже G-Drive Racing Нюрбургринг
WEC

Русинов назвал Вантхора кандидатом на место в экипаже G-Drive Racing

Терещенко опробует машину GP2 на тестах в Абу-Даби
Формула 2

Терещенко опробует машину GP2 на тестах в Абу-Даби

Вассер: Вандорна обязаны взять в Формулу 1
Формула 1

Вассер: Вандорна обязаны взять в Формулу 1

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin
Формула 1

Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin

Объявления о переходе Сафнауэра в Alpine ждут в пятницу Гран При Бразилии
Формула 1

Объявления о переходе Сафнауэра в Alpine ждут в пятницу

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin Гран При Мексики
Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Самое важное:

Хэмилтон поблагодарил отца за настрой на победу
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон поблагодарил отца за настрой на победу

Ферстаппен пообещал прибавить на ближайших Гран При
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен пообещал прибавить на ближайших Гран При

Гран При Бразилии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Бразилии: пять быстрых выводов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.