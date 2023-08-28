Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет
Как оказалось, по ходу уик-энда в Зандфорте Фернандо удалось подметить интересную особенность голландской трассы – и использовать ее в дебюте гонки
Фернандо Алонсо стартовал в голландском Гран При пятым и удержал эту позицию в первом повороте под начавшимся дождем (на фото выше). Но вот затем произошло нечто удивительное. На входе в профилированный третий поворот испанец сместился внутрь и смог разом опередить Алекса Элбона с Джорджем Расселлом, которые избрали классическую верхнюю траекторию (на фото внизу).
Такое начало в сочетании с верными тактическими решениями по ходу дистанции принесли пилоту Aston Martin первый подиум с июньского этапа в Канаде – а финиш на втором месте стал для него повторением лучшего результата в сезоне-2023.
Говоря о том, как стал возможен столь неожиданный и успешный маневр на первом круге, Алонсо рассказал после финиша: «В одной из пятничных тренировок было сыро. Я только выехал на трассу с пит-лейна и пропускал другие машины, спустившись вниз в третьем повороте. И внезапно оказалось, что у асфальта там отличное сцепление.
И я просто отметил для себя этот факт на тот случай, если в дальнейшем условия окажутся такими же. И когда мы выехали на решетку, я понял, что готов попробовать вновь. Ведь первые капли упали на стекло моего шлема еще в тот момент, когда загорались огни светофора
На самом деле, чувства были не самыми приятными. Мы уже настраивались начинать борьбу на сликах – и тут дождь. У меня и понятия не было, каким окажется сцепление на торможении перед первым поворотом, а потом перед третьим».
Подиум: Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, второе место
Фото: Дом Ромни / Motorsport Images
Фернандо остался очень доволен тем, что у него в итоге получилось – и даже назвал свой маневр обгоном месяца.
«Думаю, в третьем повороте все немного осторожничали, пытаясь определить уровень сцепления, – рассказал 42-летний испанец. – Но дело в том, что снаружи там на асфальте краска [от рекламного изображения], потому все ехали особенно осторожно.
Я подумал, что внутренняя траектория может сработать – и действительно обогнал там двоих соперников. Определенно, это должен быть обгон месяца. Я, во всяком случае, так надеюсь».
Подиум в Голландии позволил Алонсо увеличить до 12 очков отрыв от Льюиса Хэмилтона в споре за третью строчку общего зачета Ф1.
Маневр Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, в третьем повороте первого круга
Почему RBR провела второй пит-стоп сначала Максу, а потом Пересу? Хорнер ответил
Лоусон будет выступать за AlphaTauri, пока не выздоровеет Риккардо
Что мировые СМИ написали о Гран При Нидерландов
Что мировые СМИ написали о Гран При Нидерландов Что мировые СМИ написали о Гран При Нидерландов
Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома
Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin
Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin
Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее
Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее
Стартовая решетка Гран При Нидерландов
Стартовая решетка Гран При Нидерландов Стартовая решетка Гран При Нидерландов
Самое важное:
Галерея: Ferrari подготовила красно-желтую ливрею для домашнего Гран При
Галерея: Ferrari подготовила красно-желтую ливрею для домашнего Гран При Галерея: Ferrari подготовила красно-желтую ливрею для домашнего Гран При
Глава Williams признал тактику команды в Зандфорте дважды ошибочной
Глава Williams признал тактику команды в Зандфорте дважды ошибочной Глава Williams признал тактику команды в Зандфорте дважды ошибочной
Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin
Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin
«Промолчу, чтобы не делать вам заголовки». Гонка в Зандфорте разочаровала Норриса
«Промолчу, чтобы не делать вам заголовки». Гонка в Зандфорте разочаровала Норриса «Промолчу, чтобы не делать вам заголовки». Гонка в Зандфорте разочаровала Норриса
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.