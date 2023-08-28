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Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет

Как оказалось, по ходу уик-энда в Зандфорте Фернандо удалось подметить интересную особенность голландской трассы – и использовать ее в дебюте гонки

Мэтт Кью
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После старта: впереди Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Алекс Элбон, Williams FW45, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фернандо Алонсо стартовал в голландском Гран При пятым и удержал эту позицию в первом повороте под начавшимся дождем (на фото выше). Но вот затем произошло нечто удивительное. На входе в профилированный третий поворот испанец сместился внутрь и смог разом опередить Алекса Элбона с Джорджем Расселлом, которые избрали классическую верхнюю траекторию (на фото внизу). 

Такое начало в сочетании с верными тактическими решениями по ходу дистанции принесли пилоту Aston Martin первый подиум с июньского этапа в Канаде – а финиш на втором месте стал для него повторением лучшего результата в сезоне-2023. 

Говоря о том, как стал возможен столь неожиданный и успешный маневр на первом круге, Алонсо рассказал после финиша: «В одной из пятничных тренировок было сыро. Я только выехал на трассу с пит-лейна и пропускал другие машины, спустившись вниз в третьем повороте. И внезапно оказалось, что у асфальта там отличное сцепление.  

И я просто отметил для себя этот факт на тот случай, если в дальнейшем условия окажутся такими же. И когда мы выехали на решетку, я понял, что готов попробовать вновь. Ведь первые капли упали на стекло моего шлема еще в тот момент, когда загорались огни светофора

На самом деле, чувства были не самыми приятными. Мы уже настраивались начинать борьбу на сликах – и тут дождь. У меня и понятия не было, каким окажется сцепление на торможении перед первым поворотом, а потом перед третьим».

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Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

Фернандо остался очень доволен тем, что у него в итоге получилось – и даже назвал свой маневр обгоном месяца. 

«Думаю, в третьем повороте все немного осторожничали, пытаясь определить уровень сцепления, – рассказал 42-летний испанец. – Но дело в том, что снаружи там на асфальте краска [от рекламного изображения], потому все ехали особенно осторожно. 

Я подумал, что внутренняя траектория может сработать – и действительно обогнал там двоих соперников. Определенно, это должен быть обгон месяца. Я, во всяком случае, так надеюсь».

Подиум в Голландии позволил Алонсо увеличить до 12 очков отрыв от Льюиса Хэмилтона в споре за третью строчку общего зачета Ф1. 

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