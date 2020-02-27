Помните блокнот Леклера? Норрис завел себе такой же
На первой неделе тестов Формулы 1 болельщики заметили Шарля Леклера с блокнотом. Тогда пилот Ferrari объяснил, что отказался от планшета и перешел на бумагу. Теперь его метод воспроизвел Ландо Норрис. Гонщик McLaren также начал вести записи в большом блокноте
Пилота команды Ландо Норриса сфотографировали с огромным блокнотом на тестах Формулы 1 в Барселоне. В кадр попало и то, как британец вносит туда записи от руки.
На первой неделе этот метод внедрил представитель Ferrari Шарль Леклер. Монегаск признался, что прежде вел записи с тестов в планшете, но в итоге понял, что это неудобно. Вместо электронных устройств Леклер начал вести записи в блокноте. Теперь его примеру последовал Норрис.
Ландо Норрис известен тем, что активно общается со своими болельщиками в интернете, публикует мемы о Формуле 1 и о себе, а также регулярно подшучивает над своими соперниками по чемпионату мира. В интервью RadioTimes британец рассказал, зачем старается выделиться на фоне других пилотов.
«Я очень хочу запомниться людям не просто как еще один гонщик Формулы 1, – заявил Норрис. – Не назвал бы себя артистом, но все же я стараюсь быть более открытым и забавным. Чтобы фанаты увидели мою лучшую сторону».
Читайте также:
Предыдущая новость
Директором по продажам Формулы 1 стал бывший топ-менеджер Heineken
Следующая новость
Двигатель Хэмилтона выключился посреди тестов. Заезды остановили
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер , Ландо Норрис
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Петер Дьэмант
Помните блокнот Леклера? Норрис завел себе такой же
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты