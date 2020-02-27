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Формула 1 / Новости

Помните блокнот Леклера? Норрис завел себе такой же

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Помните блокнот Леклера? Норрис завел себе такой же
Автор:
, журналист (Венгрия)
27 февр. 2020 г., 13:57

На первой неделе тестов Формулы 1 болельщики заметили Шарля Леклера с блокнотом. Тогда пилот Ferrari объяснил, что отказался от планшета и перешел на бумагу. Теперь его метод воспроизвел Ландо Норрис. Гонщик McLaren также начал вести записи в большом блокноте

Пилота команды Ландо Норриса сфотографировали с огромным блокнотом на тестах Формулы 1 в Барселоне. В кадр попало и то, как британец вносит туда записи от руки.

На первой неделе этот метод внедрил представитель Ferrari Шарль Леклер. Монегаск признался, что прежде вел записи с тестов в планшете, но в итоге понял, что это неудобно. Вместо электронных устройств Леклер начал вести записи в блокноте. Теперь его примеру последовал Норрис.

 

Ландо Норрис известен тем, что активно общается со своими болельщиками в интернете, публикует мемы о Формуле 1 и о себе, а также регулярно подшучивает над своими соперниками по чемпионату мира. В интервью RadioTimes британец рассказал, зачем старается выделиться на фоне других пилотов.

«Я очень хочу запомниться людям не просто как еще один гонщик Формулы 1, – заявил Норрис. – Не назвал бы себя артистом, но все же я стараюсь быть более открытым и забавным. Чтобы фанаты увидели мою лучшую сторону».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер , Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин
Автор Петер Дьэмант

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