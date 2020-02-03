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Формула 1 / Новость

«Получу шанс в Ferrari». Джовинацци собрался сменить команду в 2021 году

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«Получу шанс в Ferrari». Джовинацци собрался сменить команду в 2021 году
Автор:
, редактор
3 февр. 2020 г., 07:53

Воспитанник молодежной академии Скудерии вознамерился заменить Себастьяна Феттеля в Маранелло.

В 2019 году Антонио Джовинацци провел первый полноценный сезон в Формуле 1 и занял 17-е место по итогам чемпионата. Однако воспитанник Ferrari рассчитывает, что прогресс в 2020 году позволит ему получить повышение и из Alfa Romeo пробиться в главную команду.

«Я бы соврал, если бы сказал, что не мечтаю о Ferrari, – цитирует Джовинацци La gazzetta dello Sport. – Самое главное для меня – полностью сосредоточиться на своей работе, но я знаю, что если хорошо выступлю в 2020 году, то получу шанс».

Среди факторов, которые сыграют ему на руку, Джовинацци отметил хорошие отношения с новым лидером Скудерии – Шарлем Леклером: «У меня уже отличные отношения с Шарлем. Мы много разговариваем и ходим в одни и те же рестораны в Монако».

В прошлом сезоне Джовинацци набрал в три раза меньше очков, чем его партнер по Alfa Romeo Кими Райкконен. По мнению итальянца, это во многом было вызвано двухлетней паузой в его карьере.

«Бросаю любому на любой работе вызов – пропустить два года, а потом вернуться, – сказал Джовинацци. – Но в плане скорости я не сильно отставал от Кими. Но мне не хватало опыта в борьбе, на стартах, в выборе стратегии, с пит-стопами и работой с шинами. Я же не в Формулу 2 вернулся, а на высший уровень, где провел всего полторы гонки против сильнейших пилотов мира».

Однако, в 2020 году Джовинацци готов переломить ситуацию в командной борьбе: «Победить Кими – одна из моих целей в этом году, но не единственная. Это будет решающий сезон, но это всегда так, когда нужно получить повышение или продлить контракт.

Райкконен много говорит и поначалу мне не помогал, его результаты были лучше, разрыв казался большим. Но он был важным примером, до которого надо было дорасти».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Антонио Джовинацци
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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