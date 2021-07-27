Получится ли спасти мотор Ферстаппена? В Honda ответили

Столкновение с Льюисом Хэмилтоном на первом круге британской гонки не только стоило Максу Ферстаппену большой потери очков, а его команде – серьезных финансовых расходов. В аварии получила повреждения силовая установка Red Bull, и если ей потребуется замена, это приведет к штрафу и необходимости стартовать в одной из гонок с далекой позиции на решетке.

Учитывая, сколь напряженно складывается спор за титул, подобное развитие событий было бы крайне нежелательным для голландца. Потому специалисты Honda сейчас пытаются спасти поврежденный мотор.

Пока нет окончательного ответа, получится ли это сделать – чтобы получить его, компоненты двигателя нужно будет испытать на машине в тренировках предстоящего этапа на «Хунгароринге».

«Мы не сможем узнать точного ответа до Гран При Венгрии, – сообщил представитель Honda сетевому изданию RacingNews365. – Главный вопрос в том, достаточно ли этот мотор хорош, чтобы и дальше использовать его в гонках – или технические ограничения позволят ставить его только по пятницам.

Но разобраться с этим получится только после того, как мы запустим двигатель на шасси».

Правила Ф1 разрешают использовать три мотора по ходу сезона, за превышение этого количества полагается штраф. Тот двигатель, что стоял в Сильверстоуне у Ферстаппена, был вторым по счету.

В нынешнем чемпионате участников Ф1 ждут еще 12 Гран При, однако это количество может сократиться из-за изменений в календаре.