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Формула 1 Новость

«Получили по зубам». В Mercedes раскрыли детали борьбы с болтанкой

В команде считали, что победили «козление» еще на Гран При Испании – но все оказалось куда сложнее

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Адам Купер
«Получили по зубам». В Mercedes раскрыли детали борьбы с болтанкой
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С самого старта нового чемпионата мира оказалось, что радикальная смена регламента лишила команду Mercedes многолетнего превосходства над соперниками. «Беспонтонную» машину W13 сильно раскачивало на прямых, что не позволяло пилотам использовать весь ее потенциал. 

К майскому Гран При Испании в Брэкли подготовили большой пакет новинок. После этого Джордж Расселл финишировал третьим, а Льюис Хэмилтон, даже несмотря на аварию на первом круге, пробился на пятое место. Такое развитие событий дало команде основания говорить о победе над неприятным эффектом.

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Но оказалось, что не все так просто. В Монако и особенно Азербайджане неприятности вернулись, а в июле глава команды Тото Вольф вынужден был признать, что конструкторский штаб сам толком не понимает поведения машины. 

На «Сузуке» большого босса Mercedes не было на мостике, его заменял технический директор Майк Эллиотт. Репортеры не упустили возможности узнать, что же в действительности происходило с W13 – и можно ли говорить, что сейчас команде точно удалось докопаться до первопричин всех неприятностей. 

«Проблемы были заложены в машину уже при ее рождении, – рассказал Эллиотт – Но из-за раскачки мы не смогли сразу увидеть их. "Козление" доминировало надо всем остальным – и мы действительно сумели разобраться с ним к Барселоне.

Тогда казалось, что все отлично, и эта история развивается в правильном направлении. Но в двух следующих гонках мы здорово получили по зубам. 

Если хотите, у нас получилось снять с луковицы один слой и наконец-то увидеть ту самую проблему, которую мы заложили еще зимой». 

Он продолжил: «После этого пришлось пробовать разные средства, чтобы отыскать решение. Но по-настоящему разобраться со всем этим можно будет только следующей зимой».  

Технический директор отметил, что против команды сыграл жесткий лимит на тесты, который не позволил еще до старта чемпионата лучше понять поведение машины, а также сокращение времени тренировок по ходу уик-эндов. 

«Тестов очень мало, а на Гран При у вас есть на эксперименты один час в пятницу утром и еще один – после обеда, – сказал он. – После этого можно работать уже только для конкретного уик-энда. 

Именно потому нам потребовалось время, чтобы собрать данные. При этом мы только в районе Баку осознали, что в действительности дело совсем не в том [что считали причиной проблем изначально].

Мы вернулись к старым данным, гоняли симулятор и в итоге все же нашли главное. Но к тому моменту соперники ушли далеко вперед».  

Майк не стал вдаваться в подробности, сказав лишь: «Дело было в аэродинамике. И чтобы все понять, пришлось всерьез попотеть».

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